Bóng chuyền

Lịch thi đấu bóng chuyền nam quốc gia 2026 ngày 2-11

SGGPO

Vòng 2 của giải bóng chuyền nam tiến dần về những lượt đấu cuối và các đội tiếp tục nỗ lực tìm thêm kết quả tốt nhất cho mình trong ngày hôm nay.

Đương kim vô địch Biên Phòng MB sẽ thi đấu với Công an TPHCM trong ngày hôm nay. Ảnh: VFV
Đương kim vô địch Biên Phòng MB sẽ thi đấu với Công an TPHCM trong ngày hôm nay. Ảnh: VFV

Cuộc so tài giữa 2 đội bóng chuyền dẫn đầu bảng Biên Phòng MB và Công an TPHCM sẽ là tâm điểm chú ý tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) hôm nay.

Các cầu thủ Biên Phòng MB của HLV Trần Đình Tiền đang giữ mạch trận toàn thắng được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ trước khi cuộc so tài diễn ra.

Dù vậy, đội Công an TPHCM đã chuẩn bị lực lượng kỹ lưỡng thời gian qua. HLV Nguyễn Văn Hạnh đang sở hữu những gương mặt chuyên môn tốt nhất gồm nội binh và ngoại binh, sẵn sàng tìm điểm số quyết định.

Tại trận đấu ở vòng 1, đội Biên Phòng MB đã thắng Công an TPHCM. Cuộc tái đấu được tổ chức lúc 14 giờ 30.

Trong cuộc đấu sớm ngày hôm nay, đội TPHCM sẽ gặp Thể Công Tân Cảng. Cả 2 đội đang có tinh thần lên cao khi đạt được chiến thắng quan trọng tại ngày trước đó.

Đội trưởng chuyền hai Phạm Thoại Khương (TPHCM) và đội trưởng chuyền hai Phan Công Đức (Thể Công Tân Cảng) vẫn là những người giữ lối chơi giúp cho đội bóng của mình có thể giành thắng lợi. Trận đấu bắt đầu lúc 12 giờ.

Cùng ngày, đội Sanest Khánh Hòa gặp Đà Nẵng lúc 17 giờ và Ninh Bình gặp Hà Nội lúc 19 giờ 30.

Người hâm mộ sẽ theo dõi cuộc đụng độ giữa Ninh Bình và Hà Nội do cả 2 đang cạnh tranh trực tiếp 1 tấm vé vào tốp 4 đội góp mặt bán kết. Đội thắng tại trận này sẽ có ưu thế hơn đối phương.

Lịch thi đấu ngày 2-11:

12h00: TPHCM – Thể Công Tân Cảng

14h30: Biên Phòng MB – Công an TPHCM

17h00: Sanest Khánh Hòa – Đà Nẵng

19h30: Ninh Bình – Hà Nội

MINH CHIẾN

Từ khóa

Bóng chuyền TPHCM Thể Công Tân Cảng Biên Phòng MB

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