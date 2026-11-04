Lịch thi đấu bóng chuyền nam quốc gia 2026 ngày 4-11

8 đội bóng chuyền trở lại tranh tài sau 1 ngày nghỉ ngơi và tất cả tiếp tục tập trung thi đấu hoàn tất những lượt còn lại tại vòng bảng của tại vòng 2.

Đội Biên Phòng MB sẽ thi đấu lượt trận tiếp theo trước Thể Công Tân Cảng. Ảnh: VFV

Hôm nay là ngày thi đấu áp chót các trận vòng bảng của vòng 2. Sự chú ý của giới chuyên môn hướng về cuộc so tài bóng chuyền nội bộ giữa 2 đội bóng của Thể thao Quân đội là Biên Phòng MB và Thể Công Tân Cảng lúc 12 giờ.

Hiện tại, cầu thủ 2 bên rất thoải mái khi đã nắm chắc suất vào bán kết. Tuy nhiên, họ vẫn nỗ lực thi đấu để giữ vững thành tích tại vòng bảng cũng như nắm bắt đối thủ để lên kế sách tại bán kết.

Cũng có thể HLV Trần Đình Điền (Biên Phòng MB) và HLV Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) tạo điều kiện cho 1 số gương mặt trẻ ra sân thử sức. Tuy vậy, người hâm mộ vẫn chờ những màn đôi công giữa các gương mặt hàng đầu của 2 đội như Nguyễn Ngọc Thuân, Thạch Quang Phú hay Rivan, Jakkrit Thanomnoi.

Trận đấu thứ 2 nhận sự quan tâm của người hâm mộ tại TPHCM chính là cuộc so tài giữa Ninh Bình và chủ nhà Công an TPHCM lúc 17 giờ.

Dù họ đã chắc chắn tấm vé vào bán kết nhưng sẽ không sớm hài lòng. Với HLV Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM), đây là trận đấu quan trọng để giành điểm tìm cơ hội trở lại vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng. Ngược lại, HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) chờ đợi cầu thủ của mình thêm tích lũy trước đối thủ gồm nhiều tay đập mạnh hàng đầu.

Cùng ngày, đội Sanest Khánh Hòa sẽ gặp TPHCM lúc 14 giờ 30 trong khi Hà Nội gặp Đà Nẵng lúc 19 giờ 30.

Lịch thi đấu ngày 4-11:

12h00: Biên Phòng MB – Thể Công Tân Cảng

14h30: Sanest Khánh Hòa – TPHCM

17h00: Ninh Bình – Công an TPHCM

19h30: Hà Nội – Đà Nẵng

MINH CHIẾN