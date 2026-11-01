Lịch thi đấu bóng chuyền nam quốc gia 2026 ngày 1-11

Lượt trận thứ 4 của vòng 2 giải bóng chuyền nam sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều cuộc so tài được dự báo diễn ra kịch tính, mang tới những pha bóng hấp dẫn cho người hâm mộ.

Đội Thể Công Tân Cảng sẽ gặp Công an TPHCM trong trận đấu sớm nhất ngày 1-11. Ảnh: VFV

Tâm điểm ngày thi đấu bóng chuyền là cuộc tranh tài giữa đội chủ nhà Công an TPHCM và đương kim á quân Thể Công Tân Cảng.

Hai đội đang giữ phong độ cao với mạch toàn thắng 3 trận trước đó. Thế nên, đây là thách thức thật sự dành cho HLV Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM) và Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng).

Chiến thuật của từng đội vẫn đang phụ thuộc ở phong độ của chuyền hai Trần Hoài Phương (Công an TPHCM) và Phan Công Đức (Thể Công Tân Cảng). Do đó, họ chính là chìa khóa quyết định kết quả chung cuộc cho đội bóng của mình trong cuộc so tài này. Trận đấu được diễn ra lúc 12 giờ.

Tiếp sau đó, đội TPHCM gặp Đà Nẵng lúc 14 giờ 30. Cả 2 bên đang cần chiến thắng đầu tiên tại vòng 2 để lấy lại tinh thần. Từ Thanh Thuận (TPHCM) và đồng đội chắc chắn tìm cơ hội giành điểm số tốt nhất trước Đà Nẵng.

Cùng ngày, đương kim vô địch Biên Phòng MB sẽ gặp đối thủ Hà Nội. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội) còn cơ hội lọt vào nhóm 4 đội xuất sắc nhất sau vòng bảng nhưng họ buộc phải có điểm trong những lượt trận cuối.

Nếu thi đấu tập trung, đối chuyền Lý Văn Chường và các tay đập Hà Nội đủ khả năng gây bất ngờ cho hàng chắn Biên Phòng MB. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 17 giờ.

Lịch thi đấu ngày 1-11:

12h00: Công an TPHCM – Thể Công Tân Cảng

14h30: TPHCM – Đà Nẵng

17h00: Biên Phòng MB – Hà Nội

19h30: Sanest Khánh Hòa – Ninh Bình

MINH CHIẾN