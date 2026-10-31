Lịch thi đấu bóng chuyền nam quốc gia 2026 ngày 31-10

Lượt trận thứ 3 của vòng 2 giải bóng chuyền nam được tiếp tục trở lại trong ngày hôm nay tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) và được kỳ vọng có những màn so tài hấp dẫn.

Đội Công an TPHCM tiếp tục ra sân gặp Hà Nội trong ngày tranh tài. Ảnh: VFV

Đội bóng chuyền á quân Thể Công Tân Cảng tiếp tục thi đấu sớm nhất trong ngày với cuộc đối đầu Đà Nẵng lúc 12 giờ. Thầy trò HLV Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) đang giữ sự tự tin sau 2 trận thắng liên tiếp vừa qua.

Dù vậy, họ phải chuẩn bị đội hình tốt nhất trước đối thủ Đà Nẵng đang khát khao giành thêm điểm số nhằm tìm cơ hội trụ hạng. Ở đội hình Đà Nẵng, tay đập nguy hiểm nhất vẫn đang là ngoại binh Napadet Bhinijdee.

Trong khi đó, đội chủ nhà Công an TPHCM tiếp đón Hà Nội lúc 14 giờ 30. HLV Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM) vẫn hướng tới mục tiêu giành thêm chiến thắng để tìm cơ hội vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng trong khi đội Hà Nội còn khả năng đứng vào nhóm 4 đội xuất sắc nhất, qua đó tiến tới bán kết. Vì vậy, kết quả trận đấu mang ý nghĩa quan trọng cho 2 đội.

Cùng trong ngày, đội đương kim vô địch Biên Phòng MB sẽ gặp Sanest Khánh Hòa vào lúc 19 giờ 30. Các cầu thủ áo lính được đánh giá nhỉnh hơn chuyên môn đối thủ. Tuy nhiên, diễn biến trên sân cũng sẽ rất khó lường kết quả chung cuộc.

Trước đó, các tay đập TPHCM sẽ đối đầu Ninh Bình vào lúc 17 giờ. Cả 2 đội chưa có những kết quả suôn sẻ sau 2 lượt trận đầu tiên nên bắt buộc phải giành được chiến thắng trong trận này.

Lịch thi đấu ngày 31-10:

12h00: Đà Nẵng – Thể Công Tân Cảng

14h30: Công an TPHCM – Hà Nội

17h00: TPHCM – Ninh Bình

19h30: Biên Phòng MB – Sanest Khánh Hòa

MINH CHIẾN