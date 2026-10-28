Lịch thi đấu bóng chuyền nam quốc gia 2026 ngày 28-10

Vòng 2 nội dung bóng chuyền nam chính thức trở lại tranh tài hôm nay 28-10 với những lượt trận đầu tiên tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

Đội Biên Phòng MB bắt đầu hành trình tìm cơ hội bảo vệ ngôi vô địch tại vòng 2 năm nay. Ảnh: VFV

8 đội bóng chuyền nam trở lại tranh tài hướng đến những mục tiêu có kết quả tốt nhất trong vòng 2 giải năm nay.

Khởi đầu lượt trận đầu tiên sẽ là cuộc so tài giữa đội Hà Nội với Thể Công Tân Cảng lúc 12 giờ.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội) tập trung chuẩn bị chuyên môn và nhắm cơ hội giữ vững kết quả có suất vào tốp 4 đội mạnh nhất năm nay. Tuy nhiên, họ phải nỗ lực giành điểm trước đội Thể Công Tân Cảng vừa bổ sung 2 ngoại binh chất lượng là Rivan (Indonesia) và Anthony Cherfan (Mỹ).

Trong khi đó, đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB gặp đội TPHCM lúc 17 giờ. Dù dẫn đầu bảng đấu sau vòng 1 với 7 trận toàn thắng, nhưng các cầu thủ áo lính rất thận trọng trước cuộc đối đầu với chủ nhà.

Với lợi thế sân nhà, TPHCM còn có sự tăng cường 2 ngoại binh Armin Afshin Far (Iran), Chan Veasna (Campuchia) nên có sức mạnh đáng kể. Họ có thể gây bất ngờ trước Biên Phòng MB trong trận đấu này.

Cùng ngày, đội Công an TPHCM với vai trò chủ nhà sẽ xuất trận gặp Sanest Khánh Hòa. HLV trưởng Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM) tự tin hướng đến giành chiến thắng để khởi đầu tốt cùng học trò. Khán giả tin tưởng các cầu thủ Dương Văn Tiên, Phạm Quốc Dư, Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Quốc Duy, Trần Hoài Phương... của Công an TPHCM đủ khả năng vượt qua hàng chắn do HLV Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa) chuẩn bị chiến thuật. Trận đấu được diễn ra lúc 20 giờ.

Lịch thi đấu ngày 28-10:

12h00: Thể Công Tân Cảng – Hà Nội

14h30: Ninh Bình – Đà Nẵng

17h00: Biên Phòng MB – TPHCM

20h00: Sanest Khánh Hòa – Công an TPHCM

MINH CHIẾN