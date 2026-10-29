Lịch thi đấu bóng chuyền nam quốc gia 2026 ngày 29-10

8 đội bóng chuyền nam tiếp tục bước vào lượt trận thứ 2 ở ngày hôm nay tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) nhằm tìm thêm điểm số tốt nhất cho mình.

Đội Công an TPHCM sẽ tập trung giành thêm chiến thắng trong ngày 29-10. Ảnh: VFV

Tâm điểm ngày thi đấu chắc chắn được người hâm mộ chú ý là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng chuyền chủ nhà Công an TPHCM và TPHCM.

Hai đội bóng có nhiều điểm tương đồng chuyên môn do cầu thủ là những người hiểu rõ nhau. Tuy nhiên trên sân, họ sẽ giữ mục tiêu giành điểm số rõ ràng.

Cầu thủ TPHCM vẫn khát khao giành thêm chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng trong khi đội Công an TPHCM không muốn lỡ cơ hội đạt kết quả tốt nhất.

HLV Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM) và HLV Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM) sẽ có phương án chiến thuật phù hợp tại trận đấu này. Cuộc so tài sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30.

Trong trận đấu sớm của ngày, đội Ninh Bình sẽ gặp Thể Công Tân Cảng lúc 12 giờ. Hiện tại, Ninh Bình đang nỗ lực tìm thêm chiến thắng để đủ điểm lọt vào nhóm 4 đội xuất sắc nhất. Tuy vậy, đội Thể Công Tân Cảng giữ tinh thần hưng phấn sau chiến thắng đầu tiên nên các tay đập áo lính rất khó bị áp đảo.

Cũng trong ngày, đội đương kim vô địch Biên Phòng MB sẽ thi đấu với Đà Nẵng lúc 14 giờ 30.

HLV Trần Đình Tiền và các cầu thủ Biên Phòng MB xác định không để rơi điểm số trong tất cả trận đấu tại vòng 2 năm nay. Do vậy, họ tiếp tục dốc toàn lực thi đấu trước Đà Nẵng để đạt kết quả tốt nhất.

Tại ngày tranh tài đội Hà Nội sẽ gặp Sanest Khánh Hòa. Mỗi đội đều nỗ lực tìm thêm chiến thắng để cải thiện vị trí của mình.

Lịch thi đấu ngày 29-10:

12h00: Ninh Bình – Thể Công Tân Cảng

14h30: Đà Nẵng – Biên Phòng MB

17h00: Hà Nội – Sanest Khánh Hòa

19h30: Công an TPHCM – TPHCM

MINH CHIẾN