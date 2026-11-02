Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền quốc gia 2026:

Thắng kịch tính đội Công an TPHCM, Biên Phòng MB vào bán kết

SGGPO

Thầy trò HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) vẫn giữ vững phong độ để tiếp tục chiến thắng tại vòng 2 giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 sau trận đấu nghẹt thở với chủ nhà Công an TPHCM.

Chủ công Ngọc Thuân (17) ghi điểm cho đội Biên Phòng MB. Ảnh: VFV
Chủ công Ngọc Thuân (17) ghi điểm cho đội Biên Phòng MB. Ảnh: VFV

Trận so tài giữa 2 đội đứng đầu bảng đấu Biên Phòng MB và Công an TPHCM chiều ngày 2-11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) mang tới màn trình diễn đỉnh cao của bóng chuyền quốc nội thời điểm hiện tại.

1 ngày trước đó, HLV Nguyễn Văn Hạnh và các VĐV Công an TPHCM đã căng mình trong trận đấu có 5 ván với đội Thể Công Tân Cảng. Hôm nay, họ vẫn tiếp tục thi đấu đầy kịch tính 5 ván trước Biên Phòng MB.

HLV Trần Đình Tiền chủ trương tìm lợi thế trước đội chủ nhà Công an TPHCM nên đưa ra đội hình tối ưu nhất với chuyền hai Đinh Văn Duy, chủ công Ngọc Thuân, Jakkrit Thanomnoi cùng đối chuyền Văn Hiệp và các phụ công Duy Tuyến, Thế Khải.

Vậy nhưng họ không thể áp đảo được đội Công an TPHCM trong ván thứ nhất, dù HLV Nguyễn Văn Hạnh bất ngờ đưa ra đội hình nhiều gương mặt dự bị ra sân như Quốc Duy, Văn Đức, Thanh Hải, Trọng Nghĩa và ngoại binh Farhan Halim.

Ở ván đầu tiên, Farhan Halim đã tạo ra sự khác biệt khi thực hiện hiệu quả các tình huống phát bóng và đập bóng tấn công giữa lưới để mang về chiến thắng 25/22 cho Công an TPHCM.

Trong ván thứ 2, cầu thủ Biên Phòng MB và Công an TPHCM tiếp tục bám đuổi giằng co và chỉ vào tình huống quyết định, ngoại binh Jakkrit Thanomnoi mới mang về chiến thắng 26/24 cho Biên Phòng MB.

Cũng từ đây, hai đội đưa trận đấu đến sự kịch tính cao điểm khi đội Công an TPHCM vượt lên thắng 25/22 trong ván thứ 3, còn Biên Phòng MB thắng 25/17 tại ván thứ 4.

Ở ván quyết định, ván 5, dù HLV Nguyễn Văn Hạnh điều chỉnh đội hình tìm sự gắn kết nhưng các tay đập chủ nhà vẫn thua 15/17.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-2 cho đội Biên Phòng MB, đồng thời thầy trò HLV Trần Đình Tiền đảm bảo mạch toàn thắng và có suất góp mặt ở bán kết.

Trong khi đó, đội Công an TPHCM đã tụt xuống vị trí thứ 3 do để thua 2 trận liên tiếp. Ở cuộc so tài sớm, các tay đập Thể Công Tân Cảng thắng 3-0 TPHCM qua đó vượt lên giữ vị trí nhì bảng.

IMG_2122.JPG
IMG_2121.JPG
IMG_2119.JPG
IMG_2118.jpg
IMG_2123.JPG

Một số hình ảnh trong trận đấu.

Tin liên quan
MINH CHIẾN (Ảnh: VFV)

Từ khóa

Công an TPHCM Biên Phòng MB bóng chuyền Việt Nam ngoại binh Nguyễn Ngọc Thuân Nguyễn Văn Hạnh Trần Đình Tiền bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn