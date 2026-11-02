Thắng kịch tính đội Công an TPHCM, Biên Phòng MB vào bán kết

Thầy trò HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) vẫn giữ vững phong độ để tiếp tục chiến thắng tại vòng 2 giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 sau trận đấu nghẹt thở với chủ nhà Công an TPHCM.

Chủ công Ngọc Thuân (17) ghi điểm cho đội Biên Phòng MB. Ảnh: VFV

Trận so tài giữa 2 đội đứng đầu bảng đấu Biên Phòng MB và Công an TPHCM chiều ngày 2-11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) mang tới màn trình diễn đỉnh cao của bóng chuyền quốc nội thời điểm hiện tại.

1 ngày trước đó, HLV Nguyễn Văn Hạnh và các VĐV Công an TPHCM đã căng mình trong trận đấu có 5 ván với đội Thể Công Tân Cảng. Hôm nay, họ vẫn tiếp tục thi đấu đầy kịch tính 5 ván trước Biên Phòng MB.

HLV Trần Đình Tiền chủ trương tìm lợi thế trước đội chủ nhà Công an TPHCM nên đưa ra đội hình tối ưu nhất với chuyền hai Đinh Văn Duy, chủ công Ngọc Thuân, Jakkrit Thanomnoi cùng đối chuyền Văn Hiệp và các phụ công Duy Tuyến, Thế Khải.

Vậy nhưng họ không thể áp đảo được đội Công an TPHCM trong ván thứ nhất, dù HLV Nguyễn Văn Hạnh bất ngờ đưa ra đội hình nhiều gương mặt dự bị ra sân như Quốc Duy, Văn Đức, Thanh Hải, Trọng Nghĩa và ngoại binh Farhan Halim.

Ở ván đầu tiên, Farhan Halim đã tạo ra sự khác biệt khi thực hiện hiệu quả các tình huống phát bóng và đập bóng tấn công giữa lưới để mang về chiến thắng 25/22 cho Công an TPHCM.

Trong ván thứ 2, cầu thủ Biên Phòng MB và Công an TPHCM tiếp tục bám đuổi giằng co và chỉ vào tình huống quyết định, ngoại binh Jakkrit Thanomnoi mới mang về chiến thắng 26/24 cho Biên Phòng MB.

Cũng từ đây, hai đội đưa trận đấu đến sự kịch tính cao điểm khi đội Công an TPHCM vượt lên thắng 25/22 trong ván thứ 3, còn Biên Phòng MB thắng 25/17 tại ván thứ 4.

Ở ván quyết định, ván 5, dù HLV Nguyễn Văn Hạnh điều chỉnh đội hình tìm sự gắn kết nhưng các tay đập chủ nhà vẫn thua 15/17.

Trận đấu khép lại với thắng lợi 3-2 cho đội Biên Phòng MB, đồng thời thầy trò HLV Trần Đình Tiền đảm bảo mạch toàn thắng và có suất góp mặt ở bán kết.

Trong khi đó, đội Công an TPHCM đã tụt xuống vị trí thứ 3 do để thua 2 trận liên tiếp. Ở cuộc so tài sớm, các tay đập Thể Công Tân Cảng thắng 3-0 TPHCM qua đó vượt lên giữ vị trí nhì bảng.

Một số hình ảnh trong trận đấu.

MINH CHIẾN (Ảnh: VFV)