Biên Phòng MB thoát hiểm, Hà Nội bứt phá

Các đội Biên Phòng MB và Hà Nội đạt được mục tiêu là có chiến thắng trong ngày thi đấu 29-10 tại vòng 2 giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Cầu thủ Đà Nẵng và Biên Phòng MB đã thi đấu giằng co trong 5 ván đấu. Ảnh: VFV

Biên Phòng MB tưởng chừng sẽ áp đảo Đà Nẵng trong cuộc đối đầu tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), nhưng diễn biến trên sân lại không như dự đoán. Tương tự vòng 1, đội bóng áo lính tiếp tục phải bám đuổi tỷ số trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân cùng đồng đội khởi đầu thuận lợi khi thắng 25-21 ở ván đầu. Tuy nhiên, Đà Nẵng thi đấu quyết tâm, thoải mái và bất ngờ thắng liền hai ván với tỷ số 25-22, 25-23. Biên Phòng MB kịp lấy lại thế trận ở ván thứ tư, thắng 25-18, trước khi thể hiện sự vượt trội trong ván quyết định với chiến thắng 15-9.

Chung cuộc, thầy trò HLV Trần Đình Tiền thắng 3-2, tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng và giữ vị trí số 1 trên bảng xếp hạng.

Biên Phòng MB đã có chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Đà Nẵng. Ảnh: VFV

Ở trận đấu sau đó, Sanest Khánh Hòa bất ngờ thất bại trước Hà Nội. Với phong độ cao của đối chuyền Lý Văn Chường, đội bóng Thủ đô thi đấu tự tin, liên tục tung ra những pha đập bóng hiệu quả, vượt qua hàng chắn đối phương.

Dù Tăng Ngọc Hiếu và ngoại binh Nathan Massó Mendoza có nhiều pha tấn công uy lực, Sanest Khánh Hòa vẫn không thể lật ngược tình thế. Hà Nội giành chiến thắng 3-0 với các tỷ số 25-19, 25-23 và 25-20, qua đó vươn lên vị trí thứ tư, đẩy Ninh Bình xuống hạng năm.

MINH CHIẾN