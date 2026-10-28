Đương kim á quân Thể Công Tân Cảng khởi đầu suôn sẻ

Các cầu thủ áo lính Thể Công Tân Cảng đã thi đấu tốt để giành chiến thắng đầu tiên tại vòng 2 đang tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

Ngoại binh Rivan đã chơi tốt cho Thể Công Tân Cảng trong trận đấu khởi đầu. Ảnh: VFV

Trận đấu giữa đội Thể Công Tân Cảng và Hà Nội là cuộc so tài sớm nhất tại vòng 2 năm nay, diễn ra trưa ngày 28-10.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn đối phương về lực lượng, nhưng HLV trưởng Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) không mất sự tập trung mà yêu cầu từng học trò giữ được thế trận khi nhập cuộc. Trong trận, ông tin tưởng chuyền hai tuyển thủ quốc gia Phan Công Đức giữ vai trò điều phối chiến thuật. Đồng thời, họ còn có đầy đủ các mũi tấn công sắc bén ra sân như Lê Trung Thành, Rivan, Phạm Xuân Sinh, Phạm Thanh Tùng, Phạm Mạnh Tài, Anthony.

Tuy nhiên, cầu thủ Hà Nội mới là những người chơi hiệu quả trong ván thứ nhất. Đối chuyền tuyển thủ quốc gia Lý Văn Chường đã chơi nổi bật, là mũi ghi điểm làm hàng chắn đội bạn chao đảo, qua đó giúp Hà Nội vượt lên thắng 25/18.

Đội hình Thể Công Tân Cảng điều chỉnh cự ly hàng trước và hàng sau gắn kết hơn trong ván thứ 2, với ngoại binh Rivan giữ đúng phong độ kỳ vọng, ghi điểm chính xác mỗi khi bóng được chuyền vào vị trí ở biên 2 cho mình. Sự xuất sắc của Rivan cùng Lê Trung Thành, Thạch Quang Phú giúp họ thắng lại 25/18.

Trong 2 ván tiếp theo, cầu thủ hai đội bám đuổi từng điểm số nhưng các tay đập áo lính thể hiện bản lĩnh tốt hơn để giành chiến thắng lần lượt với tỷ số 26/24 và 25/23.

Đội Thể Công Tân Cảng thắng 3-1 chung cuộc, tiếp tục giữ vững thứ hạng trong nhóm 3 đội dẫn đầu. Hiện tại, đội bóng của HLV Thái Anh Văn là á quân quốc gia.

Vòng 2 giải năm nay tổ chức từ ngày 28-10 tới 8-11. Các đội bóng sẽ đấu vòng bảng, sau đó chọn 4 đội xuất sắc nhất vào suất bán kết và 4 đội còn lại dự phân hạng. Đội vô địch sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng còn đội đứng hạng 8 phải xuống hạng.

MINH CHIẾN