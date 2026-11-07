Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026:

Đà Nẵng trụ hạng thành công sau chiến thắng nghẹt thở trước đội Hà Nội

SGGPO

Các tay đập Đà Nẵng hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng tại giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026 sau khi vượt qua đội Hà Nội ở lượt trận đầu tiên vòng phân hạng chiều ngày 7-11 tại TPHCM.

Cầu thủ Đà Nẵng trụ hạng thành công sau chiến thắng trước Hà Nội. Ảnh: VFV
Cầu thủ Đà Nẵng trụ hạng thành công sau chiến thắng trước Hà Nội. Ảnh: VFV

Ngay sau trận đấu, các VĐV và Ban huấn luyện đội Đà Nẵng cùng ôm nhau chúc mừng trong hạnh phúc chiến thắng trên sân Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

HLV trưởng Trần Viết Cường bày tỏ: “Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ cho vòng 2 giải đấu năm nay. Đặc biệt, chúng tôi xác định phải chiến thắng trận quyết định này nên dồn toàn lực, kể cả ngoại binh, hướng vào trận đấu. Chiến thắng này đúng với mục tiêu Ban huấn luyện đề ra”.

Trở lại với trận đấu, đội Hà Nội và Đà Nẵng nhập cuộc thận trọng từ ván đầu. Là đội được đánh giá cao hơn, tuy nhiên, các tay đập của HLV Nguyễn Hữu Trường (Hà Nội) không tạo ra được những tình huống áp đảo ghi điểm quyết định. Chính sự thiếu ổn định của đối chuyền Lý Văn Chường khiến sức mạnh của đội Hà Nội bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đội Hà Nội vẫn vượt lên thắng 25/22 trong ván thứ nhất.

Ván thứ 2, ngoại binh Napadet Bhinijdee kết hợp cùng Lê Công Tuấn Huy, Trần Minh Khuyến trở thành 3 mũi tấn công lợi hại giúp đội Đà Nẵng giành lại chiến thắng với tỷ số 25/22.

Ván thứ 3 của trận đấu trở thành thời điểm tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Sau 1 tình huống bóng gây tranh cãi, HLV Trần Viết Cường (Đà Nẵng) có phản ứng với trọng tài. Sau đó, các VĐV Đà Nẵng dừng thi đấu và Ban giám sát đã phải vào cuộc. HLV Trần Viết Cường bị truất quyền chỉ đạo trong ván đấu, còn VĐV Đà Nẵng cũng trở lại tranh tài.

Tuy nhiên, đội Đà Nẵng đã giữ vững tinh thần để giải quyết nhiều tình huống ghi điểm quan trọng và thắng 25/22 tại ván 3. Nối tiếp đà thi đấu hưng phấn, Đà Nẵng thắng 25/21 tại ván thứ 4.

Giành chiến thắng 3-1 chung cuộc, đội Đà Nẵng chính thức trụ hạng. Họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu Sanest Khánh Hòa – TPHCM để tranh vị trí hạng 5 tại giải.

Chiều ngược lại, đội Hà Nội bất ngờ rơi vào vòng nguy hiểm và phải tập trung thi đấu trận cuối trong ngày 8-11 tìm suất trụ hạng.

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MINH CHIẾN

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