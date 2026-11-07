Lịch thi đấu bóng chuyền nam quốc gia 2026 ngày 7-11

Người hâm mộ tập trung theo dõi các trận đấu bóng chuyền dự báo quyết liệt trong ngày hôm nay, đặc biệt là 2 cuộc so tài bán kết tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

Đội Công an TPHCM sẽ tái đấu Thể Công Tân Cảng tại bán kết giải năm nay. Ảnh: VFV

Khán giả đang hồi hộp dõi theo 2 trận bán kết Biên Phòng MB – Ninh Bình và Thể Công Tân Cảng – Công an TPHCM diễn ra hôm nay.

Sau 1 ngày nghỉ ngơi có đủ thời gian chuẩn bị chuyên môn, 4 đội bóng chuyền mạnh nhất giải đấu trở lại sân tranh tài, tìm cơ hội chiến thắng cho mình. Giới chuyên môn đánh giá, cả 4 đội có khả năng chiến thắng như nhau và đội nào tận dụng tốt điểm mạnh của mình sẽ vượt lên giành điểm số quyết định.

Chủ nhà Công an TPHCM vẫn giữ đủ lực lượng cho trận bán kết. HLV Nguyễn Văn Hạnh và cầu thủ Công an TPHCM từng thua Thể Công Tân Cảng ở vòng bảng tại vòng 2 nhưng đó cũng là kinh nghiệm giúp họ điều chỉnh để sẵn sàng tái đấu.

Trong khi đó, đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB tuy giữ sự thận trọng nhưng chắc chắn tung ra đội hình mạnh nhất tìm điểm số trước hàng chắn Ninh Bình.

Trận bán kết Biên Phòng MB – Ninh Bình diễn ra lúc 14 giờ 30 và trận bán kết Thể Công Tân Cảng – Công an TPHCM tổ chức lúc 19 giờ 30.

Cùng ngày, cuộc đấu tranh suất trụ hạng vẫn tạo được sự quan tâm của người hâm mộ. Đội Hà Nội sẽ gặp Đà Nẵng lúc 12 giờ trong khi TPHCM đọ sức với Khánh Hòa lúc 17 giờ.

Đội nào giành chiến thắng trong 2 trận đấu này sẽ an toàn trụ hạng thành công. 2 đội thua trận sẽ tiếp tục thi đấu lượt cuối để tìm suất trụ hạng chung cuộc.

Lịch thi đấu ngày 7-11:

12h00: Hà Nội – Đà Nẵng (Tranh hạng 5-8)

14h30: Biên Phòng MB – Ninh Bình (Bán kết 1)

17h00: TPHCM – Sanest Khánh Hòa (Tranh hạng 5-8)

19h30: Thể Công Tân Cảng – Công an TPHCM (Bán kết 2)

MINH CHIẾN