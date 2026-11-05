Lịch thi đấu bóng chuyền nam quốc gia 2026 ngày 5-11

8 đội bóng chuyền nam bước vào tranh tài lượt trận cuối tại vòng 2 đồng thời sẵn sàng chuẩn bị cho các cuộc đấu tiếp theo để đảm bảo kết quả chung cuộc cho mình.

Đội nam TPHCM (áo đỏ) sẽ thi đấu trận cuối với Hà Nội ở ngày hôm nay. Ảnh: VFV

Hôm nay là ngày tranh tài cuối cùng vòng bảng tại vòng 2 giải bóng chuyền quốc gia diễn ra ở Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM).

Về cơ bản, kết quả 4 trận đấu không còn nhiều ý nghĩa xác định vị trí do từng đội đã sớm biết thứ hạng của mình từ lượt đấu hôm qua. Chắc hẳn từng Ban huấn luyện sẽ tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ ra sân ở lượt trận cuối giúp tăng cường chuyên môn.

Dù vậy, người hâm mộ vẫn tin tưởng sẽ được chứng kiến nhiều màn đấu hấp dẫn. Hai đại diện của bóng chuyền TPHCM sẽ thi đấu những trận theo khung giờ muộn ngày hôm nay.

Đội nam TPHCM gặp Hà Nội lúc 17 giờ trong khi chủ nhà Công an TPHCM đối đầu với Đà Nẵng lúc 19 giờ 30.

Hiện tại, từng đội đều giữ nhóm cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi để đảm bảo phong độ cho vòng quyết định tiếp theo. Nhưng chắc chắn, HLV Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM) và Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM) vẫn hướng đến có thêm chiến thắng phục vụ khán giả nhà.

Trong khi đó, đội Thể Công Tân Cảng gặp Sanest Khánh Hòa tại cuộc đối đầu sớm lúc 12 giờ. Thời điểm này, đội Sanest Khánh Hòa đang cần thêm kinh nghiệm cho cầu thủ nên sẽ tập trung thi đấu với các tay đập áo lính để có những điều chỉnh tốt nhất khi vào vòng phân hạng sau đó.

Cùng ngày, đương kim vô địch Biên Phòng MB gặp Ninh Bình lúc 14 giờ 30. Các học trò của HLV Trần Đình Tiền (Biên Phòng MB) không muốn thua trận này.

Lịch thi đấu ngày 5-11:

12h00: Sanest Khánh Hòa – Thể Công Tân Cảng

14h30: Ninh Bình – Biên Phòng MB

17h00: Hà Nội – TPHCM

19h30: Đà Nẵng – Công an TPHCM

MINH CHIẾN