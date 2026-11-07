Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026:

Đội Biên Phòng MB lần thứ 4 liên tiếp vào chung kết

SGGPO

Đội bóng chuyền nam áo lính Biên Phòng MB tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, giành chiến thắng trước đối thủ Ninh Bình và có tấm vé vào chung kết năm nay.

Đội Biên Phòng MB đã thi đấu mạnh mẽ, giành chiến thắng tại bán kết để tiếp tục vào chung kết năm nay. Ảnh: VFV
Đội Biên Phòng MB đã thi đấu mạnh mẽ, giành chiến thắng tại bán kết để tiếp tục vào chung kết năm nay. Ảnh: VFV

Trận bán kết đầu tiên giữa Biên Phòng MB và Ninh Bình tổ chức chiều ngày 7-11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) diễn ra với ưu thế 1 chiều nghiêng về các tay đập áo lính của HLV trưởng Trần Đình Tiền.

Ngay từ ván đấu thứ nhất, VĐV 2 đội chơi ăn miếng trả miếng mà không cần thăm dò. Việc quá hiểu nhau về lối chơi, hai đội tập trung khoét sâu vào điểm yếu của đối thủ ghi điểm.

Các tay đập của HLV Bùi Trung Thảo (Ninh Bình) là những người sớm dẫn điểm trước đối phương. Trong chiến thuật, HLV Bùi Trung Thảo giữ ngoại binh Boy Arnez Arabi là trung tâm thực hiện các tình huống dứt điểm tấn công. Tiếc rằng, một mình Boy Arnez Arabi chưa thể tạo nên sức mạnh vượt trội cho đội Ninh Bình nên họ thua sít sao 30/32 tại ván này.

Việc để thua ván thứ nhất kéo theo tâm lý đi xuống của Ninh Bình. Các tay đập của HLV Bùi Trung Thảo cố gắng tìm điểm, lấy lại thế cân bằng nhưng không thành công mà tiếp tục thua 13/25, 24/25 trong 2 ván còn lại.

Bên kia mành lưới, ngoại binh Jakkrit Thanomnoi cùng chủ công Nguyễn Ngọc Thuân và đối chuyền Phạm Văn Hiệp là 3 mũi tấn công sắc nét cho đội Biên Phòng MB. Họ được Ban huấn luyện giúp cởi bỏ tâm lý nên thi đấu hứng khởi, đưa ra những quả đập tấn công mạnh mẽ mang về chiến thắng cho đội nhà.

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Chủ công Ngọc Thuân là tay đập ghi điểm hiệu quả của Biên Phòng MB. Ảnh: VFV

Thắng 3-0 chung cuộc tại bán kết, đội Biên Phòng MB tiếp tục góp mặt trận chung kết năm nay.

Như vậy, HLV Trần Đình Tiền và cầu thủ Biên Phòng MB có 4 lần liên tiếp vào chung kết giải quốc gia. Năm 2023, họ thua Sanest Khánh Hòa, nhận ngôi á quân. Năm 2024 và 2025, đội Biên Phòng MB có chiến thắng lên ngôi vô địch quốc gia. Năm nay, đội bóng kỳ vọng sẽ bảo vệ ngôi vô địch của mình.

Trận chung kết giải năm nay sẽ tổ chức tối ngày 8-11.

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MINH CHIẾN

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