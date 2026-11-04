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Giai đoạn 2 Giải bóng chuyền VĐQG các CLB 2026:

Biên Phòng MB vững ngôi đầu, bán kết bóng chuyền nam sớm ngã ngũ

SGGPO

Chỉ sau 5 trận đấu vòng bảng của giai đoạn 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026 - nội dung nam tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), cuộc đua giành suất vào bán kết đã sớm ngã ngũ. 

Biên Phòng MB giữ mạch toàn thắng, giành suất vào bán kết. Ảnh: VFV
Biên Phòng MB giữ mạch toàn thắng, giành suất vào bán kết. Ảnh: VFV

4 cái tên giành quyền góp mặt bán kết gồm: Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM và LPBank Ninh Bình. Như vậy, 2 lượt trận cuối vòng bảng diễn ra trong các ngày 4 và 5-11 chỉ còn mang ý nghĩa xác định thứ hạng để phân cặp đấu bán kết.

Nổi bật nhất vẫn là Biên Phòng MB. Đội đương kim vô địch tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi duy trì thành tích toàn thắng từ giai đoạn 1 (tháng 4) đến nay, đạt 12 trận thắng và sở hữu 31 điểm.

Với khoảng cách điểm số an toàn, đội bóng áo lính đã chắc chắn giữ ngôi đầu bảng bất kể kết quả ở 2 trận còn lại. Phong độ ổn định của các trụ cột như: Nguyễn Ngọc Thuân, Trần Duy Tuyến, Phạm Văn Hiệp... cùng lối chơi gắn kết, kỷ luật đã giúp Biên Phòng MB duy trì vị thế số một.

Tuy nhiên, Biên Phòng MB chưa thể chủ quan khi phía sau là những đối thủ giàu tham vọng. Thể Công Tân Cảng đang cho thấy sự ổn định với 9 trận thắng và 26 điểm. Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cùng kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, đội bóng này được xem là đối trọng lớn nhất của nhà đương kim vô địch trong cuộc đua đến ngôi vương.

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Đội Công an TPHCM đang có tinh thần thi đấu thăng hoa. Ảnh: CATPHCM

Trong khi đó, Công an TPHCM cũng khẳng định năng lực cạnh tranh mạnh mẽ với 8 trận thắng. Lợi thế sân nhà cùng lực lượng chất lượng giúp đội bóng của HLV Nguyễn Văn Hạnh trở thành cái tên đáng gờm. 2 ngoại binh Farhan Halim (Indonesia) và Morteza Sharifi (Iran) đã mang đến nhiều phương án tấn công hiệu quả.

Tấm vé bán kết cuối cùng thuộc về LPBank Ninh Bình. Dù sở hữu chiều sâu lực lượng không bằng các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, LPBank Ninh Bình vẫn được đánh giá cao nhờ lối chơi tổ chức chặt chẽ và khả năng phòng ngự phản công hiệu quả.

Hiện cuộc đua đáng chú ý nhất nằm ở việc xác định các vị trí từ hạng 2 đến hạng 4. Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM và LPBank Ninh Bình đều muốn giành thứ hạng cao nhất có thể nhằm tránh phải đối đầu với Biên Phòng MB ngay từ bán kết. Theo thể thức thi đấu, đội xếp hạng 4 sẽ gặp đội đầu bảng Biên Phòng MB, trong khi hai đội xếp hạng 2 và 3 sẽ đối đầu ở trận bán kết còn lại.

Ở nhóm sau, các đội Hà Nội, TPHCM, Sanest Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ tiếp tục cạnh tranh cho vòng đấu xác định suất trụ hạng.

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NGUYỄN ANH

Từ khóa

Biên Phòng MB LPBank Ninh Thể Công Tân Cảng Công an TPHCM Bán kết bóng chuyền nam

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