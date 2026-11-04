Đội Biên Phòng MB thua trận đầu tiên trước Thể Công Tân Cảng

Hai đội đã cống hiến những màn so tài quyết liệt với nhiều pha ghi điểm hấp dẫn. Tuy nhiên, đội Thể Công Tân Cảng bản lĩnh hơn ở thời điểm quyết định để giành chiến thắng chung cuộc trước đội Biên Phòng MB.

Đội Thể Công Tân Cảng đã giành chiến thắng trước Biên Phòng MB. Ảnh: VFV

Chiều 4-11, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM), cuộc đối đầu giữa đội Biên Phòng MB và Thể Công Tân Cảng ở giải bóng chuyền nam quốc gia 2026 nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Cả hai đội đều đã chắc suất vào bán kết mùa giải năm nay, nhưng điều đó không khiến các VĐV giảm đi quyết tâm và sự quyết liệt trong từng pha bóng.

Ở ván đầu tiên, đội trưởng Phan Công Đức cùng các đồng đội thi đấu hiệu quả, giúp Thể Công Tân Cảng giành chiến thắng với tỷ số 25-22.

Sang ván thứ hai, các học trò của HLV Thái Anh Văn tiếp tục duy trì thế trận vượt trội. Những pha phối hợp tấn công, đặc biệt là các tình huống đưa bóng ra hai biên, được thực hiện chính xác, giúp các mũi chủ công vượt qua hàng chắn của Biên Phòng MB. Thể Công Tân Cảng tiếp tục giành chiến thắng với tỷ số 25-22.

Ván thứ ba trở thành màn rượt đuổi điểm số đầy kịch tính. Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân cùng các đồng đội bên phía Thể Công Tân Cảng là những người khởi đầu tốt hơn, nhưng Biên Phòng MB liên tục bám đuổi quyết liệt. Ở thời điểm quyết định, các cầu thủ Biên Phòng MB đã vượt lên giành chiến thắng nghẹt thở 34-32.

Dù vậy, sang ván thứ tư, Biên Phòng MB không thể duy trì đà hưng phấn và để đối thủ giành chiến thắng 25-20.

Chung cuộc, Biên Phòng MB nhận thất bại 1-3 trước Thể Công Tân Cảng. Đây là trận thua đầu tiên của thầy trò HLV Trần Đình Tiền tại Giải vô địch bóng chuyền nam quốc gia năm nay.

Tuy nhiên, Biên Phòng MB vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng nhờ tích lũy đủ điểm số qua các vòng đấu trước. Trong khi đó, với chiến thắng này, Thể Công Tân Cảng tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai.

Ngày 5/11, hai đội sẽ bước vào lượt trận cuối cùng của vòng bảng giai đoạn hai. Kết quả các trận đấu sẽ xác định những cặp đấu tại vòng bán kết.

MINH CHIẾN