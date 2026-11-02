Binh chủng Thông tin thưởng lớn cho đội bóng chuyền nữ vô địch quốc gia

Tập thể Ban huấn luyện, cầu thủ đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin đã được tuyên dương, khen thưởng từ Binh chủng Thông tin liên lạc với kết quả vô địch quốc gia năm nay.

Cầu thủ Binh chủng Thông tin đã được tuyên dương khen thưởng. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 2-11 tại Hà Nội, Binh chủng Thông tin tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng tập thể và các cá nhân đội bóng chuyền nữ sau thành tích vô địch quốc gia 2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Binh chủng Thông tin ghi nhận, biểu dương tinh thần nỗ lực, sự chuẩn bị chuyên môn và thành tích của toàn đội trong mùa giải năm nay.

Đội nữ Binh chủng Thông tin đăng quang sau chiến thắng trước Hà Nội ở trận chung kết tại Vĩnh Long, qua đó trở lại ngôi vô địch quốc gia sau 5 năm, kể từ lần gần nhất vào năm 2021.

Báo cáo tại hội nghị, HLV trưởng Phạm Văn Long cho biết thành công của đội bóng đến từ sự đoàn kết trong tập thể, cùng quá trình chuẩn bị lực lượng và chuyên môn kỹ lưỡng để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tập thể đội Binh chủng Thông tin đã được chúc mừng kết quả thi đấu hiệu quả năm 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Dịp này, tập thể đội bóng cùng HLV Phạm Văn Long, đội trưởng Hoàng Thị Kiều Trinh và các cầu thủ Đoàn Thị Lâm Oanh, Lưu Thị Ly Ly, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Võ Hồng Thảo Hương, Bùi Thị Châu được nhận Bằng khen của Binh chủng. Nhiều cá nhân khác cũng được trao giấy khen. Đặc biệt, toàn đội được Binh đoàn 19 – đơn vị đồng hành – thưởng 500 triệu đồng.

Sau khi khép lại Giải vô địch quốc gia các CLB 2026, thầy trò HLV Phạm Văn Long đã trở lại tập luyện, hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Đây cũng là lực lượng nòng cốt của đội tuyển Quân đội tham dự Đại hội.

HLV Phạm Văn Long cho biết toàn đội có đủ thời gian và lực lượng để chuẩn bị cho sân chơi quan trọng này, với quyết tâm tiếp tục đạt thành tích cao.

Chiều tối ngày 2-11, các cầu thủ bóng chuyền nữ Quân đội sang Trung Quốc tập huấn hơn 2 tuần để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN