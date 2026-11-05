Đội Biên Phòng MB và Thể Công Tân Cảng chia nhau 2 vị trí dẫn đầu

Hai đội bóng áo lính đã hoàn thành các trận vòng bảng, đứng đầu chung cuộc để tiếp tục vào thi đấu bán kết giải năm nay.

Đội Thể Công Tân Cảng có chiến thắng trong ngày cuối vòng bảng và tự tin vào bán kết năm nay. Ảnh: VFV

Chiều tối 5-11 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM), đội Biên Phòng MB và Thể Công Tân Cảng đã ra sân thi đấu trận cuối tại vòng bảng giải vô địch bóng chuyền nam quốc gia 2026.

Trong cuộc cuối cùng tại vòng bảng năm nay, Biên Phòng MB thua 1-3 (16/25, 25/22, 26/28, 20/25) trước đội Ninh Bình. Trong trận đấu, HLV Trần Đình Tiền tiếp tục tạo điều kiện cho nhiều gương mặt trẻ ra thi đấu tích lũy kinh nghiệm.

Dù thua trận, đội Biên Phòng MB không ảnh hưởng thứ hạng tại vòng bảng và giữ vững vị trí số 1 chung cuộc.

Cùng ngày, đội Thể Công Tân Cảng đã thắng Sanest Khánh Hòa 3-1 (26/24, 25/12, 29/31, 25/23). Trong trận, HLV trưởng Thái Anh Văn (Thể Công Tân Cảng) bố trí nhiều VĐV đội hình dự bị ra sân nhưng họ giữ được thế trận để giành thêm chiến thắng.

Với 2 kết quả trên, 2 đội bóng chuyền của thể thao Quân đội vẫn giữ được vị trí đứng đầu sau vòng bảng giải năm nay.

Họ sẽ chuẩn bị chuyên môn và chiến thuật để tiếp tục bước vào bán kết tại giải vào ngày 7-11. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, 2 đội Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng sớm đạt đủ điểm số tại vòng bảng để có suất vào bán kết.

Trước khi dự Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, đội Biên Phòng MB và Thể Công Tân Cảng đều hướng đến mục tiêu bảo vệ kết quả đã có từ năm ngoái. Khi đó, đội Biên Phòng MB vô địch, còn Thể Công Tân Cảng có ngôi á quân Giải vô địch quốc gia 2025.

MINH CHIẾN