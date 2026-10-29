Đội Công an TPHCM thắng dễ dàng trong trận derby hấp dẫn

Hai đội Công an TPHCM và TPHCM mang đến những màn tấn công hấp dẫn cống hiến cho người hâm mộ bóng chuyền trận đấu nhiều cảm xúc.

Đội Công an TPHCM đang có tinh thần lên cao sau khi giành thêm chiến thắng trước TPHCM tối ngày 29-10. Ảnh: CATPHCM

Tối ngày 29-10, đội Công an TPHCM gặp đối thủ cùng thành phố là TPHCM tại cuộc so tài muộn nhất của lượt trận thứ 2.

Ít người nghĩ rằng, cầu thủ TPHCM có thể chơi giằng co, tạo ra nhiều tình huống khiến Công an TPHCM vất vả phòng thủ trong các ván thi đấu. Dù không đạt được chiến thắng chung cuộc nhưng học trò của HLV Huỳnh Văn Tuấn (TPHCM) đã nhận nhiều tràng pháo tay khích lệ từ khán giả.

Ván thứ nhất khởi đi với sự áp đảo của Công an TPHCM khi nhiều ngôi sao trong đội hình như Nguyễn Văn Quốc Duy, Bùi Xuân Tiến, Dương Văn Tiên, Morteza Sharifi chơi sắc sảo thực hiện nhiều tình huống ghi điểm sắc bén. Khép lại ván này, đội Công an TPHCM thắng 25/17.

Trong ván thứ 2, thế trận đảo chiều hoàn toàn khi cầu thủ TPHCM trở lại dẫn dắt thế trận. Ngoại binh Armin Afshin Far chơi xuất sắc khiến hàng chắn Công an TPHCM không thể cản phá những tình huống tấn công trực diện giữa lưới. Đội TPHCM vượt lên thắng 25/18.

Thế trận tại ván thứ 3 tiếp tục diễn tiến giằng co giữa cầu thủ 2 bên. HLV Nguyễn Văn Hạnh (Công an TPHCM) có thay đổi khi đảo chiều Quản Trọng Nghĩa vào sân thay Dương Văn Tiên và ngoại binh Farhan Halim được cơ hội thi đấu. Bằng khả năng dứt điểm quyết đoán tại các tình huống quyết định, cầu thủ Công an TPHCM thắng 25/21.

Với tinh thần hưng phấn, đội Công an TPHCM giành tiếp chiến thắng 25/16 và hoàn tất thắng lợi 3-1 chung cuộc.

Trận thắng đã giúp đội Công an TPHCM giữ vững vị trí thứ nhì khi đã có 22 điểm còn TPHCM chưa thể cải thiện vị trí do thua liên tiếp 2 trận đầu tiên tại vòng 2.

Các đội sẽ có 1 ngày nghỉ ngơi tích lũy thể lực trước khi trở lại lượt thi đấu thứ 3 vào ngày 31-10.

MINH CHIẾN