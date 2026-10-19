Lê Văn Công mở hàng huy chương cho Việt Nam tại Asian Para Games 5

Ngày 19-10, lực sĩ Lê Văn Công mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5, đang diễn ra ở Nhật Bản. Thành tích HCB hạng 49kg nam tiếp tục ghi dấu hành trình bền bỉ của nhà vô địch Paralympic Rio 2016.

Lực sĩ Lê Văn Công giành huy chương đầu tiên cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: TD

Môn cử tạ khởi tranh sáng 19-10 tại nhà thi đấu Fukiage Hall, thành phố Nagoya. Lê Văn Công bước vào cuộc tranh tài với những đối thủ hàng đầu châu lục, đáng chú ý là Omar Qarada (Jordan), đương kim vô địch Paralympic và cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều cuộc cạnh tranh huy chương với lực sĩ Việt Nam.

Ngay lượt cử đầu tiên, cuộc đua đã diễn ra quyết liệt. Omar Qarada thành công với mức tạ 174kg, tạm dẫn đầu. Lê Văn Công bám sát phía sau khi nâng được 171kg, trong khi Chen Liuxun của Trung Quốc đứng thứ ba với thành tích 157kg.

Ở lượt tiếp theo, Lê Văn Công quyết định nâng mức tạ lên 176kg nhằm cải thiện thứ hạng nhưng thực hiện chưa thành công. Sau ba lượt cử, thành tích tốt nhất của anh vẫn là 171kg, đủ để giành HCB. Omar Qarada đoạt huy chương vàng với 176kg, còn Chen Liuxun nhận HCĐ nhờ nâng thành công 161kg.

Lê Văn Công trong bài thi của mình vào sáng 19-10. Ảnh: TD

Ở tuổi 43, Lê Văn Công tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những vận động viên giàu thành tích nhất lịch sử thể thao người khuyết tật Việt Nam. Anh từng giành huy chương vàng Paralympic Rio 2016, huy chương bạc Tokyo 2020 và huy chương đồng Paris 2024. Bên cạnh đó là chức vô địch thế giới năm 2023, huy chương đồng Asian Para Games 4 cùng nhiều danh hiệu ở đấu trường khu vực.

Đằng sau những tấm huy chương là hành trình tập luyện nhiều gian nan. Những chấn thương kéo dài từng ảnh hưởng đáng kể đến quá trình chuẩn bị và khả năng thi đấu của Lê Văn Công. Dẫu vậy, anh vẫn kiên trì trở lại sàn đấu, duy trì khát vọng chinh phục những mức tạ cao hơn.

Tấm HCB tại Nagoya vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, mở đầu hành trình tranh tài của đoàn Việt Nam bằng kết quả đáng khích lệ.

Sau phần thi của Lê Văn Công, lực sĩ Nguyễn Bình An tiếp tục tranh tài ở hạng 54kg nam, dự kiến bắt đầu lúc 14 giờ 10 cùng ngày, theo giờ Nhật Bản.

PHẠM QUANG