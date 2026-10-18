Ngọn lửa khát vọng thắp sáng Asian Para Games 2026

Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) chính thức khai mạc tối 18-10 tại Nagoya (Nhật Bản), mở đầu hành trình tranh tài của những vận động viên giàu nghị lực. Đoàn Việt Nam góp mặt với 21 tuyển thủ.

Lễ khai mạc diễn ra tại sân vận động Điền kinh Công viên Mizuho lúc 18 giờ địa phương, quy tụ các đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là lần đầu Nhật Bản đăng cai Asian Para Games, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong lịch sử thể thao người khuyết tật châu lục.

Trước giờ khai mạc, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi gửi thông điệp chào mừng các đoàn tham dự, bày tỏ sự trân trọng trước ý chí và nỗ lực vượt qua giới hạn của các vận động viên. Bà kỳ vọng đại hội sẽ góp phần đưa thể thao người khuyết tật đến gần hơn với công chúng.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Yoi Kurisu, người từng tham gia cố vấn tại Paralympic Rio 2016 và Tokyo 2020, chương trình khai mạc mang đậm bản sắc văn hóa Nhật Bản. Chủ đề “WABI – We Are Beautiful Individuals” (Mỗi cá nhân đều mang vẻ đẹp riêng) lấy cảm hứng từ triết lý thẩm mỹ Wabi-Sabi, gửi gắm thông điệp tôn trọng sự khác biệt và tinh thần đoàn kết.

Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam dự lễ khai mạc Asian Para Games.

Khoảnh khắc thắp đài lửa trở thành điểm nhấn của buổi lễ. Đài lửa được chế tác từ đất của ba vùng gốm truyền thống Seto, Tokoname và Sanshu thuộc tỉnh Aichi, với sự chung tay của nghệ nhân và người dân địa phương. Ngọn lửa được thắp lên từ từ, hòa cùng tác động của gió tự nhiên, tượng trưng cho nghị lực thích nghi, vượt qua thử thách và tiếp tục tiến về phía trước.

Ban tổ chức còn sử dụng hệ thống thuyết minh Commentary Guide trên thiết bị di động, hỗ trợ âm thanh và phụ đề để người tham dự có những nhu cầu tiếp cận khác nhau cùng thưởng thức chương trình.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24-10 với 18 môn thi đấu, đồng thời là cơ hội giành suất dự Paralympic Los Angeles 2028 ở một số nội dung, trong đó có quần vợt xe lăn.

VĐV Hoa Phượng thi đấu môn bóng bàn.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam gồm 36 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Trọng Hổ làm trưởng đoàn. Có mặt tại Nhật Bản từ ngày 11-10, các tuyển thủ đã hoàn tất những bước chuẩn bị về phân hạng thương tật, làm quen địa điểm thi đấu và tham dự lễ thượng cờ ngày 16-10.

Việt Nam có 21 vận động viên tranh tài ở năm môn: điền kinh (7), bơi (7), cử tạ (4), bóng bàn (2) và cầu lông (1). Trong số đó, nhà vô địch Paralympic Rio 2016 Lê Văn Công tiếp tục là niềm hy vọng lớn ở hạng cân 49kg nam môn cử tạ, mang theo quyết tâm chinh phục thêm thành tích cho thể thao nước nhà.

BÀI - ẢNH: HƯƠNG THU