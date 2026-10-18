Những bóng hồng ghi dấu ấn đậm nét cho thể thao TPHCM

Bằng tài năng, bản lĩnh và khát vọng chinh phục, các tuyển thủ nữ TPHCM đã để lại dấu ấn tại ASIAD 20. Những thành tích đáng ghi nhận trên đấu trường châu lục tiếp thêm động lực để họ hướng đến mục tiêu giành vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Nguyễn Thị Quỳnh Như (áo đỏ) là gương mặt số 1 của TDDC nữ Việt Nam thời điểm này. Ảnh: Q.NHƯ

Nguyễn Thị Quỳnh Như đang là một trong những gương mặt nổi bật của thể dục dụng cụ (TDDC) Việt Nam hiện nay. Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), tuyển thủ TPHCM xếp hạng 4 nội dung nhảy chống nữ. Dù lỡ cơ hội giành huy chương, màn trình diễn của cô vẫn nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Sau khi những tên tuổi như Đỗ Ngân Thương và Phan Thị Hà Thanh giải nghệ, Quỳnh Như trở thành tuyển thủ nữ Việt Nam tiếp theo góp mặt ở chung kết đơn môn tại đấu trường ASIAD.

Trước đó, cô khẳng định năng lực bằng tấm HCV nhảy chống tại Giải TDDC FIG World Challenge Cup 2026 ở Uzbekistan, nối tiếp thành tích HCB Giải vô địch châu Á 2025. Trở về từ Nhật Bản, Quỳnh Như tiếp tục tập luyện, hướng đến mục tiêu chinh phục HCV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trên sân nhà TPHCM.

Tay chèo Lê Thị Hiền (thứ 2 từ trái qua) đã thi đấu tại ASIAD 20 vừa qua. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ở môn rowing, Lê Thị Hiền tiếp tục khẳng định vai trò của một tay chèo giàu kinh nghiệm khi cùng đồng đội giành HCĐ nội dung thuyền 4 người nữ tại ASIAD 20. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đội tuyển đua thuyền Việt Nam tại kỳ đại hội ở Aichi-Nagoya. Trước đó, cô từng giành HCB ASIAD 18-2018 và HCĐ ASIAD 19-2023, đồng thời luôn được ban huấn luyện đánh giá cao về chuyên môn và ý thức kỷ luật.

Tại Giải rowing vô địch châu Á 2025 ở Hải Phòng, nơi giành 2 HCV nội dung thuyền 4 người và thuyền 8 người nữ, Lê Thị Hiền chia sẻ: “Qua mỗi giải đấu, tôi và nhiều gương mặt kỳ cựu lớn thêm về tuổi tác. Dù vậy, khát khao chinh phục thành tích huy chương mang vinh quang về cho đua thuyền Việt Nam của chúng tôi chưa bao giờ vơi”. Chính tinh thần ấy tiếp tục là động lực để tay chèo TPHCM duy trì phong độ trên đấu trường quốc tế.

Võ sĩ taekwondo Châu Ngọc Tuyết Sang (phải) cùng chị gái Châu Tuyết Vân. Ảnh: T.SANG

Trong khi đó, Châu Ngọc Tuyết Sang ghi dấu ấn ở môn taekwondo khi giành HCB nội dung thực tế ảo (Virtual) tại ASIAD 20. Thành tích này mang ý nghĩa đặc biệt bởi cô trở thành tuyển thủ Việt Nam đầu tiên đoạt huy chương ở nội dung vừa được đưa vào chương trình thi đấu của đại hội.

Được đào tạo và trưởng thành từ môi trường taekwondo TPHCM, Tuyết Sang còn được biết đến là em gái của võ sĩ nổi tiếng Châu Tuyết Vân. Trước thành công tại ASIAD 20, cô từng hai lần giành HCB quyền sáng tạo đồng đội nhóm tuổi U17 tại Giải quyền taekwondo vô địch thế giới năm 2018 và 2022. Sau kỳ đại hội châu lục, nữ võ sĩ tiếp tục tập trung rèn luyện, chuẩn bị tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

MINH CHIẾN