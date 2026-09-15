Võ sĩ taekwondo Xuân Thành, Tuyết Sang lấy giải thế giới làm thước đo trình độ trước ASIAD 20

2 võ sĩ taekwondo Châu Ngọc Tuyết Sang và Nguyễn Xuân Thành đang góp mặt tại Giải vô địch quyền thế giới 2026 tại Hàn Quốc.

Võ sĩ biểu diễn quyền Châu Ngọc Tuyết Sang của taekwondo Việt Nam. Ảnh: TAEKWONDO VIETNAM

Châu Ngọc Tuyết Sang và Nguyễn Xuân Thành là 2 võ sĩ của Đội tuyển taekwondo Việt Nam được đăng ký tranh tài nội dung biểu diễn quyền tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Môn taekwondo ASIAD 20 sẽ tổ chức 2 nội dung quyền (cá nhân nam, cá nhân nữ).

Họ vừa hoàn thành tập huấn trước ASIAD 20 ở Hàn Quốc. Để đánh giá thêm về chuyên môn và phong độ của Tuyết Sang, Xuân Thành, Ban huấn luyện Đội tuyển taekwondo Việt Nam đã đăng ký 2 tuyển thủ tham dự Giải vô địch quyền thế giới 2026, tổ chức từ ngày 16 tới 20-9 tại Chuncheon (Hàn Quốc).

Ban huấn luyện Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đánh giá, Giải vô địch quyền thế giới 2026 quy tụ tất cả VĐV có trình độ cao trong biểu diễn quyền vì thế Tuyết Sang, Xuân Thành sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình.

ASIAD 20 là kỳ Đại hội thể thao châu Á đầu tiên mà 2 tuyển thủ nhận trao suất tham dự nội dung biểu diễn quyền môn taekwondo.

Đội tuyển taekwondo Việt Nam đã đăng ký 8 võ sĩ tham dự ASIAD 20 gồm Nguyễn Thị Loan, Bạc Thị Khiêm, Trần Thị Ánh Tuyết, Nguyễn Hồng Trọng, Lê Tuấn, Trần Hồ Nhân Văn (đối kháng), Châu Ngọc Tuyết Sang, Nguyễn Xuân Thành (biểu diễn quyền).

Trước đó, Đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam đã tổ chức kiểm tra chuyên môn nội bộ để trao suất chính thức sang Aichi-Nagoya (Nhật Bản) cho Tuyết Sang và Xuân Thành.

MINH CHIẾN