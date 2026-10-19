Phía sau những tấm huy chương

ASIAN Para Games 2026 khai mạc ngày 18-10 tại Nhật Bản, mở ra hành trình mới của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Với 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn, đoàn Việt Nam không có lực lượng hùng hậu, nhưng vẫn mang theo hy vọng giành huy chương, đặc biệt ở môn bơi và cử tạ.

Những cái tên như Lê Văn Công hay Lê Tiến Đạt đã quen thuộc với người hâm mộ. Họ từng mang về những thành tích đáng tự hào, vượt qua nhiều rào cản để khẳng định năng lực trên đấu trường quốc tế.

Nhưng phía sau ánh hào quang ấy còn là câu chuyện đáng suy ngẫm về tương lai của thể thao người khuyết tật Việt Nam. Đó là sự thiếu hụt lực lượng kế cận, điều kiện tập luyện còn hạn chế và những khó khăn trong việc duy trì phong độ đỉnh cao.

Khi các vận động viên kỳ cựu bước qua thời kỳ sung sức nhất, ai sẽ tiếp nối thành tích của họ? Và những tài năng trẻ sẽ được phát hiện, đào tạo bằng cách nào để đủ sức cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu châu Á?

Thực tế, thể thao người khuyết tật đòi hỏi sự đầu tư chuyên biệt, từ huấn luyện, dinh dưỡng, chăm sóc y tế đến trang thiết bị phù hợp với từng dạng khuyết tật. Chỉ dựa vào nghị lực cá nhân hay kinh nghiệm của những vận động viên kỳ cựu sẽ khó tạo nên sự phát triển lâu dài.

Mỗi tấm huy chương tại ASIAN Para Games đều đáng quý. Nhưng điều thể thao Việt Nam cần hướng đến là xây dựng được một hệ thống đủ tốt để ngày càng có thêm nhiều người khuyết tật được tiếp cận thể thao, phát triển tài năng và theo đuổi sự nghiệp thi đấu.

Giá trị bền vững hơn nằm ở cơ hội được trao, những tài năng được nuôi dưỡng và một thế hệ vận động viên mới đủ sức tiếp bước đàn anh.

HƯƠNG THU