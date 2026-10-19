Thể thao Việt Nam chờ tin vui từ Nhật Bản

Sau lễ khai mạc Asian Para Games 5 tại Nagoya (Nhật Bản), đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam bước vào ngày tranh tài chính thức đầu tiên 19-10 với nhiều kỳ vọng. Ba môn thế mạnh gồm bơi, cử tạ và điền kinh đồng loạt xuất trận, mở ra cơ hội giành những tấm huy chương đầu tiên cho đoàn.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ động viên tinh thần các lực sĩ Việt Nam

Ở môn bơi, năm tuyển thủ Việt Nam bắt đầu vòng loại lúc 10 giờ địa phương. Trịnh Thị Bích Như và Đỗ Thanh Hải cùng tranh tài nội dung 200m hỗn hợp hạng SM6. Võ Thanh Tùng thi đấu 50m tự do hạng S5, Hà Văn Hiệp dự nội dung 50m tự do hạng S4, còn Vi Thị Hằng góp mặt ở cự ly 100m ếch hạng SB6. Những vận động viên vượt qua vòng loại sẽ tiếp tục thi chung kết lúc 17 giờ cùng ngày.

Đội tuyển bơi đặt mục tiêu giành 2 HCB và 2 HCĐ tại đại hội. Trong những ngày tập luyện tại Nhật Bản, các tuyển thủ tập trung hoàn thiện kỹ thuật, duy trì thể lực và thích nghi với điều kiện thi đấu. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi bước vào cuộc cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu lục.

VĐV Trịnh Thị Bích Như hy vọng giành huy chương Asian Para Games 5.

Tâm điểm chú ý trong ngày khai màn là lực sĩ Lê Văn Công, người thi đấu hạng 49kg nam môn cử tạ lúc 9 giờ 40 phút. Từng giành HCV Paralympic Rio 2016, Lê Văn Công sở hữu kinh nghiệm và bản lĩnh qua nhiều giải đấu lớn. Anh được kỳ vọng tạo dấu ấn sớm, mang về huy chương đầu tiên cho Việt Nam.

Cùng ngày, Nguyễn Bình An bước vào tranh tài hạng 54kg nam lúc 14 giờ 10 phút. Đây được dự báo là hạng cân có sự cạnh tranh quyết liệt, đòi hỏi các lực sĩ tính toán hợp lý mức tạ đăng ký và giữ sự ổn định trong từng lượt nâng. Những buổi tập cuối tại Nagoya giúp các thành viên đội tuyển cử tạ điều chỉnh kỹ thuật, hoàn thiện thể trạng trước giờ thi đấu.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Kiều và Trương Bích Vân bắt đầu tranh tài từ 15 giờ tại các nội dung ném lao, ném đĩa theo lịch của ban tổ chức. Đến 17 giờ, Nguyễn Thị Ngọc Thúy bước vào chung kết ném lao hạng F52/F53/F54, tạo thêm cơ hội cạnh tranh huy chương cho đoàn Việt Nam.

Lực sĩ Lê Văn Công cùng đồng đội miệt mài rèn luyện.

Dưới sự hướng dẫn của HLV Đặng Văn Phúc, các tuyển thủ điền kinh đã tích cực rèn luyện những nội dung ném đĩa, ném lao, đẩy tạ, chạy và nhảy xa. Mỗi nội dung đòi hỏi yêu cầu riêng về kỹ thuật, sức mạnh và khả năng kiểm soát động tác, phù hợp với từng hạng thương tật.

Trong đội hình điền kinh, Nguyễn Thị Hải là gương mặt giàu kinh nghiệm khi từng tham dự Paralympic. Thi đấu ở hạng F57, cô tiếp tục đặt mục tiêu đạt thành tích tốt tại các nội dung ném đĩa và đẩy tạ. Sự từng trải của Nguyễn Thị Hải cũng là điểm tựa tinh thần cho các đồng đội trẻ.

Tham dự Asian Para Games 5, Việt Nam có 36 thành viên, trong đó 21 vận động viên tranh tài ở năm môn: điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông và bóng bàn. Sau quá trình chuẩn bị tại Nhật Bản, toàn đoàn hướng tới ngày thi đấu đầu tiên với quyết tâm phát huy năng lực, tận dụng cơ hội và mang về những kết quả tích cực.

BÀI - ẢNH: HƯƠNG THU