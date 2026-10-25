Cuộc chia tay nhiều nước mắt của đội nữ Hưng Yên

Đội bóng chuyền nữ Hưng Yên chính thức xuống hạng do không giành chiến thắng trước đội Ngân hàng Công Thương tại trận cuối vào chiều 25-10 ở Vĩnh Long.

Đội bóng chuyền nữ Hưng Yên đã xuống hạng sau giải năm nay. Ảnh: BÓNG CHUYỀN VN

Đội bóng chuyền nữ Hưng Yên đã thua 0-3 (13/25, 25/27, 19/25) trước Ngân hàng Công Thương để khép lại hành trình thi đấu Giải vô địch quốc gia 2026 với vị trí hạng 8 nên buộc phải xuống hạng. Họ sẽ tham dự giải vô địch bóng chuyền hạng A toàn quốc từ năm 2027.

Sau trận đấu cuối cùng chiều 25-10, các cầu thủ nữ Hưng Yên không giấu được sự nuối tiếc đã rơi nước mắt. Tuy nhiên, việc họ xuống hạng tại Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 lại không mang đến nhiều bất ngờ cho người hâm mộ cùng giới chuyên môn.

Thầy trò HLV Trần Văn Giáp chơi thiếu thuyết phục khi để thua 7 trận tại vòng bảng vòng 1, thua 6 trận tại vòng bảng vòng 2 và thua 2 trận trong lượt đấu phân hạng cuối cùng. Họ chỉ giành 1 chiến thắng, nhưng không còn ý nghĩa tại vòng 2, trước đội nữ Hà Nội ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Đáng chú ý đội Hưng Yên ảnh hưởng lực lượng đáng kể khi chia tay đội trưởng chủ công tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Uyên (gia nhập đội Ninh Bình) từ đầu năm 2026. Thành phần chính của họ năm nay phải trông vào phong độ dàn cầu thủ trẻ, chưa nhiều kinh nghiệm với 7 cầu thủ 17 tuổi, 2 cầu thủ 19 tuổi, 2 cầu thủ 24 tuổi, 1 cầu thủ 23 tuổi, 1 cầu thủ 21 tuổi.

Trong đội hình, HLV Trần Văn Giáp chỉ có cầu thủ kinh nghiệm nhất là đội trưởng Nguyễn Thị Hương 36 tuổi. Một trong những khó khăn lớn của Hưng Yên là thiếu nguồn lực kinh phí và chưa có những tay đập có trình độ cao.

Cho dù tập thể đã thi đấu bằng sự lạc quan tinh thần nhưng việc thiếu chiều sâu chuyên môn với lực lượng cầu thủ mỏng, HLV Trần Văn Giáp cũng lực bất tòng tâm. Điểm sáng duy nhất của đội là gương mặt Đỗ Lại Yến Nhi được tham gia Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam năm 2026 chưa đủ sức tạo ra đột phá cần thiết.

Năm 2019, đội nữ Hưng Yên xuống hạng do kết quả yếu kém. Tuy nhiên, họ lấy lại phong độ và sớm thăng hạng, dự giải vô địch quốc gia năm 2021. Tiếp đó, đội bóng của HLV trưởng Trần Văn Giáp chơi thăng hoa giành ngôi vô địch quốc gia năm 2022.

HLV trưởng Trần Văn Giáp luôn giữ tinh thần thi đấu cao nhất cho học trò nhưng đội Hưng Yên chưa thành công năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đội nữ Hưng Yên, tiền thân là đội Thái Bình (cũ) có truyền thống trong làng bóng chuyền nữ Việt Nam. Việc sẽ thi đấu hạng A toàn quốc năm 2027 chưa phải đã kết thúc với họ. Nếu chuẩn bị lượng lượng tốt, cơ hội trở lại giải vô địch quốc gia 2028 với HLV Trần Văn Giáp và tập thể đội bóng vẫn sẽ khả quan.

MINH CHIẾN