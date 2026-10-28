Biên Phòng MB giữ mạch thắng, Công an TP.HCM gặp thử thách

Hai cuộc đối đầu giữa Biên Phòng MB – TP.HCM lúc 17 giờ và Sanest Khánh Hòa – Công an TP.HCM lúc 20 giờ là những trận đấu đáng chú ý trong ngày khai màn giai đoạn 2 giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia 2026, diễn ra ngày 28-10 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).

Nhà vô địch giai đoạn 1 Biên Phòng MB. Ảnh: CTP

Với thành tích toàn thắng bảy trận ở giai đoạn đầu, Biên Phòng MB bước vào cuộc đối đầu với TP.HCM bằng vị thế của nhà đương kim vô địch và ứng viên số một cho ngôi vương. Đội bóng áo lính đang thể hiện sức mạnh vượt trội nhờ đội hình đồng đều, lối chơi gắn kết cùng khả năng tấn công hiệu quả.

Trong khi đó, TP.HCM mới giành hai chiến thắng sau bảy trận và đang chịu sức ép trong cuộc chiến trụ hạng. Chênh lệch về phong độ khiến Biên Phòng được đánh giá cao hơn rõ rệt. Tuy nhiên, đội bóng thành phố có thể gây khó khăn nếu cải thiện khâu chuyền một, tổ chức chắn bóng tốt và hạn chế những tình huống mất điểm liên tiếp. Với Biên Phòng, mục tiêu là tiếp tục duy trì mạch toàn thắng để củng cố lợi thế trước vòng bán kết.

Ở trận đấu lúc 20 giờ, Công an TP.HCM được đánh giá nhỉnh hơn Sanest Khánh Hòa. Đội bóng ngành công an sở hữu lực lượng chất lượng và có tham vọng cạnh tranh chức vô địch. Lợi thế thi đấu trên sân nhà cũng là điểm tựa tinh thần đáng kể.

CLB Công an TPHCM gặp thử thách trước Sanest Khánh Hòa. Ảnh: CTP

Ngược lại, Sanest Khánh Hòa đang trải qua mùa giải khó khăn với chỉ một chiến thắng sau bảy trận. Đội bóng phố biển cần cải thiện khả năng phòng ngự, nâng cao hiệu quả tấn công và đặc biệt phải giữ được sự tập trung trong những thời điểm quyết định.

Dẫu vậy, Công an TP.HCM không thể chủ quan. Sanest Khánh Hòa có truyền thống bóng chuyền lâu năm và luôn tiềm ẩn khả năng tạo bất ngờ khi tìm được nhịp thi đấu phù hợp.

Hai trận đấu mang ý nghĩa khác nhau nhưng đều ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện giải. Biên Phòng cần khẳng định sức mạnh của nhà vô địch, Công an TP.HCM phải chứng minh tham vọng cạnh tranh ngôi vương. Trong khi đó, TP.HCM và Sanest Khánh Hòa đang cần từng điểm số để tránh bị đẩy sâu vào cuộc chiến trụ hạng.

HƯƠNG THU