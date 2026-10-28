Giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia các CLB 2026: Chặng nước rút nhiều kịch tính

Hôm nay 28-10, giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ (CLB) 2026 - nội dung nam khởi tranh tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM). Đây được xem là chặng đua quyết định, nơi cuộc cạnh tranh ngôi vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng đều hứa hẹn nhiều kịch tính.

Các ứng viên tăng tốc

Giải diễn ra từ ngày 28-10 đến 8-11, với sự góp mặt của 8 đội bóng: Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM, LPBank Ninh Bình, Hà Nội, Sanest Khánh Hòa, Đà Nẵng và TPHCM.

CLB Công an TPHCM tăng cường ngoại binh, cạnh tranh ngôi vô địch. Ảnh: CLB

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, mỗi đội trải qua 7 trận để xác định thứ hạng. 4 đội dẫn đầu giành quyền vào bán kết tranh chức vô địch, trong khi 4 đội còn lại bước vào vòng phân hạng, cạnh tranh suất trụ hạng.

Sau giai đoạn 1 hồi tháng 4, Biên Phòng MB đang chiếm ưu thế trong cuộc đua bảo vệ ngôi vương. Họ toàn thắng 7 trận, giành 18 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng. Phong độ ổn định cùng lực lượng đồng đều giúp đội bóng áo lính được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất.

Biên Phòng MB tiếp tục duy trì bộ khung nội binh chất lượng gồm Nguyễn Ngọc Thuân, Đinh Văn Duy, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến và Trần Minh Đức. Đáng chú ý, đội lần đầu đăng ký 2 ngoại binh Jakkrit Thanomnoi (Thái Lan) và Ryan Wong (Singapore), thể hiện quyết tâm bảo vệ chức vô địch.

Bám đuổi phía sau là Công an TPHCM với 5 chiến thắng, 2 thất bại và 16 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Hạnh, đội bóng đặt mục tiêu góp mặt ở chung kết. Những gương mặt giàu kinh nghiệm như Quản Trọng Nghĩa, Trần Hoài Phương, Giang Văn Đức và Dương Văn Tiên tiếp tục giữ vai trò chủ chốt.

Trong khi đó, Thể Công Tân Cảng, Hà Nội và LPBank Ninh Bình cùng có thành tích 4 thắng, 3 thua. Khoảng cách giữa các đội không lớn khiến cuộc cạnh tranh giành vé bán kết trở nên khó lường.

Ngoại binh hâm nóng cuộc cạnh tranh

Sự góp mặt của các ngoại binh được kỳ vọng tạo thêm sức hấp dẫn cho chặng quyết định. Theo ban tổ chức, 13 cầu thủ nước ngoài đã đăng ký thi đấu, tăng 3 người so với giai đoạn 1. Tất cả đều hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế (ITC), đủ điều kiện ra sân.

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lắp đặt hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) tại Nhà thi đấu Phú Thọ, hỗ trợ trọng tài đưa ra quyết định chính xác, bảo đảm công bằng trong các trận đấu. Nhà thi đấu cũng mở cửa miễn phí trong những ngày tranh tài, tạo điều kiện để người hâm mộ trực tiếp cổ vũ các đội bóng.

Có 5 CLB sử dụng tối đa 2 ngoại binh nhằm tăng cường sức mạnh đội hình. Trong đó, Công an TPHCM gây chú ý khi chiêu mộ chủ công người Iran Morteza Sharifi và tay đập Indonesia Farhan Halim.

Sharifi được kỳ vọng tạo khác biệt trên hàng công nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tay đập này vừa cùng tuyển Iran giành HCV bóng chuyền nam ASIAD 20. Sự kết hợp giữa anh và Farhan Halim hứa hẹn mang đến nhiều phương án tấn công cho Công an TPHCM trong cuộc đua vô địch.

Thể Công Tân Cảng cũng bổ sung Anthony Cherfan, cầu thủ mang 2 quốc tịch Mỹ và Lebanon. Với chiều cao 2m cùng khả năng tấn công mạnh mẽ, Cherfan được kỳ vọng cải thiện hiệu quả ghi điểm, giúp đội bóng gia tăng cơ hội lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất.

Ở nhóm cuối bảng, cuộc chiến trụ hạng cũng diễn ra căng thẳng. CLB TPHCM mới giành 2 chiến thắng sau giai đoạn 1, đang trông chờ sự đóng góp của bộ đôi ngoại binh Armin Afshin Far (Iran) và Chan Veasna (Campuchia).

Trong khi đó, Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa cùng mới có một trận thắng, buộc phải nỗ lực cải thiện thành tích để thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Với tính chất quyết định của giai đoạn 2, các đội đều cần tận dụng tối đa cơ hội giành điểm.

NGUYỄN ANH