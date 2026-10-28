Hà Nội đầu tư lớn cho thể thao đỉnh cao

Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4 - Khu VĐV cấp cao Mỹ Đình (Hà Nội) được chủ trương đầu tư xây dựng phục vụ cho HLV, VĐV thể thao Thành phố Hà Nội.

Thể thao Hà Nội sẽ có thêm cơ sở vật chất phục vụ HLV, VĐV tập luyện. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 28-10, HĐND thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại khu đất 4A2.4, thuộc Khu vận động viên cấp cao Mỹ Đình.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.500 tỷ đồng, sử dụng khoảng 4,88 ha đất, triển khai trong giai đoạn 2026–2030. Các hạng mục chính gồm nhà thi đấu đa năng, nhà tập luyện, ký túc xá vận động viên và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của Thủ đô, hướng tới các đấu trường ASIAD và Olympic.

Trước đó, ngày 30-9, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch phát triển các môn thể thao trọng điểm giai đoạn 2026–2045. Riêng giai đoạn 2026–2030, Hà Nội tập trung đầu tư 13 môn với khoảng 50 vận động viên trọng điểm.

Trong đó, 10 môn thuộc nhóm Olympic gồm bắn cung, bắn súng, cử tạ, đua thuyền, điền kinh, boxing, vật, thể dục, đấu kiếm và judo, với khoảng 37 vận động viên. Nhóm ASIAD gồm cầu mây, karate và wushu, với khoảng 13 vận động viên.

Song song với phát triển lực lượng, Hà Nội ưu tiên nâng cấp cơ sở tập luyện, cải thiện chế độ đãi ngộ, chú trọng tuyển chọn tài năng trẻ và đào tạo lực lượng kế cận.

Hiện Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội đang đào tạo 37 môn, phân môn, đóng góp nhiều vận động viên cho các đội tuyển quốc gia. Việc đầu tư tổ hợp mới được kỳ vọng giải quyết nhu cầu cấp thiết về cơ sở vật chất, tạo điều kiện nâng cao chất lượng huấn luyện.

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MINH CHIẾN