Cúp Chiến thắng 2026: Cuộc đua của những ngôi sao

Các đề cử từng hạng mục giải thưởng Cúp Chiến thắng 2026 của Thể thao Việt Nam được hé lộ, gồm nhiều HLV, VĐV vừa giành huy chương tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Ban tổ chức đã chính thức công bố các đề cử tại 11 hạng mục Cúp Chiến thắng 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Dàn sao tranh tài

Ngày 3-11, Ban tổ chức Cúp Chiến thắng 2026 công bố danh sách ứng viên ở 11 hạng mục, quy tụ nhiều HLV, VĐV có thành tích nổi bật của thể thao Việt Nam. Giải thưởng năm nay có tổng giá trị 750 triệu đồng, trong đó hai danh hiệu VĐV nam và nữ xuất sắc nhất nhận 100 triệu đồng mỗi giải.

Cuộc đua ở hai hạng mục cá nhân được dự báo hấp dẫn khi xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc. Ở nội dung nam, các ứng viên đáng chú ý gồm Nguyễn Đình Bắc (bóng đá), Nguyễn Ngọc Thuân (bóng chuyền), Đinh Văn Tâm (wushu), Đào Hồng Sơn (jujitsu), Tạ Ngọc Tưởng (điền kinh) và Trần Minh Trí (cử tạ).

Danh sách nữ cũng có nhiều tuyển thủ giàu thành tích như Nguyễn Thị Diệu Ly (karate), Dương Thúy Vi (wushu), Nguyễn Thùy Trang (bắn súng), Nguyễn Thị Tâm (boxing), Châu Ngọc Tuyết Sang (taekwondo) và Nguyễn Hồng Thái (canoeing).

Theo Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cúp Chiến thắng là dịp ghi nhận đóng góp của các HLV, VĐV, tiếp thêm động lực phấn đấu và tạo ngày hội gặp gỡ cho những người làm thể thao. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh việc lựa chọn ứng viên được thực hiện trên cơ sở thành tích và đánh giá chuyên môn, bảo đảm sự công tâm.

Các gương mặt giành huy chương ASIAD 20 sẽ có lợi thế được bầu chọn tại Cúp Chiến thắng 2026. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Chờ những bất ngờ

Đáng chú ý, danh sách đề cử vẫn có thể được bổ sung nếu xuất hiện những thành tích đột phá tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X hoặc Olympic trẻ 2026. Điều này khiến cuộc cạnh tranh các danh hiệu chưa sớm ngã ngũ.

Thành tích 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ tại ASIAD 20 cũng là cơ sở quan trọng trong quá trình lựa chọn ứng viên. Nhiều HLV, VĐV từng giành huy chương ở đấu trường châu Á góp mặt trong danh sách, hứa hẹn tạo nên cuộc đua quyết liệt ở các hạng mục.

Ngoài hai danh hiệu VĐV nam, nữ của năm, giải thưởng còn vinh danh HLV, VĐV trẻ, chuyên gia nước ngoài, đội tuyển, đồng đội, VĐV thể thao người khuyết tật cùng các hạng mục Thành tựu trọn đời, VĐV được yêu thích nhất và Hình ảnh ấn tượng của năm.

Bước sang năm tổ chức thứ 10, Cúp Chiến thắng tiếp tục do Cục TDTT Việt Nam phối hợp cùng VTVCab và Vietcontent thực hiện. Với nhiều ứng viên sáng giá, kết quả cuối cùng tại đêm gala hứa hẹn còn những bất ngờ.

Tuyển thủ Đinh Văn Tâm được tặng thưởng. Ảnh: MINH CHIẾN Năm ngoái, xạ thủ Hà Minh Thành và Trịnh Thu Vinh (cùng bắn súng) là 2 người giành chiến thắng hạng mục VĐV nam, nữ của năm Cúp Chiến thắng 2025 còn HLV Dương Hoàng Long (karate) là HLV xuất sắc của năm. Năm nay, gala trao thưởng dự kiến tổ chức tháng 1-2027. Tại buổi công bố chương trình giải thưởng Cúp Chiến thắng 2026, võ sĩ wushu Đinh Văn Tâm được Ban tổ chức trao tặng 25 triệu đồng ghi nhận nỗ lực vượt khó, kiên cường giành thành tích HCB ASIAD 20 dù gặp chấn thương.

MINH CHIẾN