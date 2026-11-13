Cơ thủ Trần Quyết Chiến bất ngờ vắng mặt

Trần Quyết Chiến sẽ không dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: UMB

Theo tìm hiểu của SGGP, hai cơ thủ hàng đầu Việt Nam là Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh gần như chắc chắn vắng mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Môn billiards & snooker diễn ra từ ngày 22 đến 30-11 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM), với 10 bộ huy chương ở các nội dung carom, pool, snooker và bi-da Anh. Theo điều lệ, mỗi đơn vị được đăng ký tối đa 2 cơ thủ ở mỗi nội dung, trong khi mỗi VĐV chỉ được tham dự tối đa 2 nội dung.

Carom 1 băng mở màn từ ngày 22 đến 24-11, còn bi-da Anh đôi là nội dung kết thúc muộn nhất, vào ngày 30-11.

Dù thiếu vắng Trần Quyết Chiến và Bao Phương Vinh, cuộc đua huy chương vẫn hứa hẹn hấp dẫn với sự góp mặt của nhiều cơ thủ tên tuổi như Đỗ Thế Kiên, Nguyễn Anh Tuấn, Lường Đức Thiện, Dương Quốc Hoàng, Bùi Xuân Vàng và Nguyễn Đức Yến Sinh.

Hiện các đoàn đang làm quen với địa điểm thi đấu, trước khi tham dự cuộc họp kỹ thuật ngày 21-11 để chốt danh sách chính thức.

MINH CHIẾN