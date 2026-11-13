Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Những gương mặt Olympic trở lại đường đua vàng Đại hội

SGGPO

16 gương mặt từng tham dự Olympic Paris (Pháp) 2024 đang có phong độ khác nhau và nhiều người sẽ tiếp tục dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trịnh Thu Vinh tiếp tục giành vé Olympic 2028 và sẽ góp mặt Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH CHIẾN
Trịnh Thu Vinh tiếp tục giành vé Olympic 2028 và sẽ góp mặt Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh tiếp tục khẳng định vị thế sau lần đầu dự Olympic Paris 2024. Với tấm HCB 25m súng ngắn nữ tại Giải vô địch thế giới 2026, cô trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành vé dự Olympic Los Angeles 2028. Trước đó, Thu Vinh đoạt 4 HCV SEA Games 33-2025 và HCĐ đồng đội tại ASIAD 20.

Cũng từng góp mặt tại Olympic Paris 2024, xạ thủ TPHCM Lê Thị Mộng Tuyền duy trì phong độ ổn định, nổi bật với HCV 10m súng trường hơi đồng đội nam nữ tại SEA Games 33. Cô tiếp tục được kỳ vọng đóng góp HCV cho chủ nhà TPHCM tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trong khi đó, ba tuyển thủ từng dự Olympic Paris 2024 là Hoàng Thị Tình (judo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung) và Trần Thị Nhi Yến (điền kinh) sẽ vắng mặt tại Đại hội. Hoàng Thị Tình và Trần Thị Nhi Yến đã giải nghệ, còn Ánh Nguyệt chưa trở lại tập luyện sau khi lập gia đình, sinh con.

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Hà Thị Linh (trái) sẽ tiếp tục dự Đại hội thể thao toàn quốc sắp tới. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Những gương mặt Olympic khác như Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Hà Thị Linh, Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Phạm Thị Huệ (rowing), Nguyễn Thị Hương (canoeing) và Lê Quốc Phong (bắn cung) đều góp mặt.

Trong số này, Hà Thị Linh từng giành HCV SEA Games 33, còn Phạm Thị Huệ và Nguyễn Thị Hương đoạt HCĐ ASIAD 20. Trịnh Văn Vinh được chờ đợi tạo bất ngờ ở môn cử tạ, trong khi Lê Quốc Phong trở lại sau chấn thương. Hai kình ngư Nguyễn Huy Hoàng và Võ Thị Mỹ Tiên vẫn là những trụ cột của bơi Việt Nam dù không giành huy chương tại ASIAD 20.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ khai mạc ngày 21-11 tại TPHCM và bế mạc ngày 12-12. Một số môn được tổ chức thi đấu sớm, trước lễ khai mạc, để phù hợp với lịch trình chuyên môn.

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MINH CHIẾN

Từ khóa

Trịnh Thu Vinh Lê Thị Mộng Tuyền bắn súng Olympic 2024 Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 Trịnh Văn Vinh cử tạ Olympic 2028

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