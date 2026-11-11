Hơn 300 võ sĩ judo hàng đầu quyết liệt tranh huy chương

Môn judo sẽ nằm trong chương trình thi đấu tiếp theo tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 gồm nhiều võ sĩ hàng đầu tham gia.

Các võ sĩ judo hàng đầu cả nước sẽ dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH CHIẾN

“Qua danh sách đăng ký của các đơn vị trên cả nước, chúng tôi dự báo môn judo tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra hấp dẫn, cạnh tranh quyết liệt”, ông Nguyễn Hữu An, phụ trách bộ môn judo (Cục TDTT Việt Nam), nhận định.

Theo thống kê, có 304 võ sĩ thuộc 16 đơn vị đăng ký tham dự, tranh tài từ ngày 15 đến 20-11 tại Nhà thi đấu TDTT phường Vũng Tàu (TPHCM). Các đội hiện đã có mặt để làm quen địa điểm, chuẩn bị cho cuộc tranh tài.

Judo tại Đại hội năm nay tổ chức 32 nội dung, gồm 18 hạng cân đối kháng cá nhân nam, nữ; 4 nội dung đồng đội nam, nữ và 10 nội dung biểu diễn quyền (Kata). Để bảo đảm tính cạnh tranh, mỗi đơn vị chỉ được đăng ký một võ sĩ ở mỗi hạng cân đối kháng cá nhân và tối đa 8/10 nội dung quyền.

Với lực lượng đồng đều, chủ nhà TPHCM được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho vị trí dẫn đầu toàn môn. Những gương mặt đáng chú ý gồm Cao Minh Thái, Phan Gia Tùng, Nguyễn Hiếu Nghĩa, Phạm Quốc Quân, Lê Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Hải Bá, Lê Anh Tài và Nguyễn Châu Hoàng Lân.

Tuy nhiên, cuộc đua HCV được dự báo không dễ dàng khi nhiều đơn vị cũng sở hữu các võ sĩ chất lượng như Chu Đức Đạt, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Thu Hà, Dương Thanh Thanh, Nguyễn Hoàng Thành, Lê Thị Phương Huế, Bùi Thị Minh Anh, Hà Ngọc Chi, Lâm Thị Ngân Hà và Nguyễn Ngọc Diễm Phương. Sự hiện diện của những gương mặt giàu chuyên môn hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý ở các hạng cân.

MINH CHIẾN