Mở cổng cho khán giả đăng ký tham dự Lễ khai mạc Đại hội

Trung tâm Nghệ thuật TPHCM dự kiến mở cổng đăng ký gần 2.000 chỗ ngồi dành cho người dân tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, diễn ra tối 21-11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM mở đăng ký cho gần 2.000 khán giả tham dự Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Website Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Không chỉ là sự kiện đánh dấu sự khởi đầu của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Lễ khai mạc diễn ra tại TPHCM còn hướng đến việc tạo không gian lễ hội cộng đồng, để người dân trực tiếp hòa mình vào bầu không khí thể thao, văn hóa và nghệ thuật.

Mở cổng đăng ký, nhiều hoạt động đặc sắc

Theo thông tin từ Trung tâm Nghệ thuật TPHCM, cổng đăng ký dành cho khán giả dự kiến được mở lúc 10 giờ ngày 15-11 thông qua đường link công bố trên Fanpage chính thức của đơn vị. Người đăng ký cần cung cấp đầy đủ họ tên, số điện thoại và địa chỉ email để nhận thông tin xác nhận.

Mã QR tham dự dự kiến được gửi đến khán giả qua email trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 19-11. Đây là căn cứ để Ban Tổ chức xác nhận thông tin, thực hiện thủ tục check-in và bố trí chỗ ngồi trong ngày diễn ra sự kiện.

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 sẽ chính thức bắt đầu lúc 19 giờ ngày 21-11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TPHCM. Trước đó, vào lúc 18 giờ, chương trình thảm xanh với chủ đề “Đại lộ vinh quang” sẽ diễn ra, mở màn cho chuỗi hoạt động chào đón ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Điểm nhấn của chương trình là màn diễu hành của 36 đoàn thể thao, đại diện cho các đơn vị tham dự Đại hội. Bên cạnh đó, nghi thức rước và châm đuốc Đại hội được kỳ vọng tạo nên khoảnh khắc giàu cảm xúc, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí thi đấu và khát vọng chinh phục của các vận động viên.

Chương trình nghệ thuật cũng được đầu tư với nhiều tiết mục kết hợp biểu diễn trên bờ và dưới nước. Không gian tổ chức bên dòng sông Sài Gòn hứa hẹn tạo nên diện mạo mới cho lễ khai mạc, kết hợp giữa yếu tố thể thao, nghệ thuật biểu diễn và cảnh quan đô thị.

Để phục vụ khán giả, Ban Tổ chức dự kiến bố trí tổng cộng 1.946 chỗ ngồi tại ba khu vực. Cụ thể, Zone Toàn quốc có 360 ghế, Zone Đại hội có 600 ghế và Zone Thể thao có 986 ghế. Việc phân bổ chỗ ngồi được thực hiện theo thứ tự check-in, ưu tiên những khán giả đến sớm.

Thời gian check-in bắt đầu từ 15 giờ đến 17 giờ 30 ngày 21-11. Khán giả cần xuất trình mã QR tại khu vực tiếp nhận để xác nhận thông tin, nhận vòng tay và được hướng dẫn vào khán đài.

Ban Tổ chức lưu ý mỗi mã QR chỉ có giá trị check-in một lần. Theo thông báo hướng dẫn đăng ký, mỗi thông tin Căn cước/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu cũng chỉ được sử dụng để đăng ký một lần.

Với gần 2.000 chỗ ngồi dành cho người dân, việc mở đăng ký tham dự là hoạt động nhằm tăng cường sự kết nối giữa Đại hội với cộng đồng, tạo điều kiện để người hâm mộ trực tiếp chứng kiến những nghi thức quan trọng của ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Lan tỏa tinh thần thể thao từ cộng đồng

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 là sự kiện có quy mô lớn, quy tụ đông đảo VĐV, HLV và các đoàn thể thao trên cả nước. Bên cạnh mục tiêu thành tích, Đại hội còn là dịp thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống năng động trong cộng đồng.

Việc đưa người dân đến gần hơn với Lễ khai mạc cũng góp phần tạo nên không khí ngày hội rộng khắp, nơi tinh thần thể thao không chỉ hiện diện trên sân đấu mà còn lan tỏa trong đời sống xã hội.

Đây đồng thời là cơ hội để chủ nhà TPHCM quảng bá hình ảnh một đô thị trẻ trung, năng động, hiện đại và giàu bản sắc thông qua sự kiện thể thao cấp quốc gia.

PHẠM QUANG