Môn kickboxing kết thúc, nhiều võ sĩ hàng đầu giành HCV

Kickboxing là môn thi đấu tiếp theo hoàn thành chương trình thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Các VĐV kickboxing đã tranh tài quyết liệt tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: KICKBOXINGRANKING

Tối ngày 14-11, các trận chung kết quyết định môn kickboxing tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khép lại tại Trung tâm huấn luyện TDTT phường Bình Phước (Đồng Nai) qua đó xác định nhà vô địch tại kỳ tranh tài năm nay.

“Tại giải, các võ sĩ có chuyên môn tốt đều giành được HCV đúng như dự báo. Chúng tôi đánh giá các đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng lực lượng để tạo nên những kết quả huy chương như kỳ vọng”, đại diện Ban tổ chức môn kickboxing Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, ông Đàm Công Điền trao đổi.

Ngày chung kết cuối cùng, võ sĩ Bùi Thị Yến Nhi (46-48kg lowkick nữ) giữ phong độ cao giành HCV cho đoàn TPHCM sau chiến thắng tuyệt đối võ sĩ Tạ Thị Kim Yến (Thái Nguyên) tại trận chung kết. Ngoài ra, Nguyễn Đình Minh Khuê thắng Đặng Văn Phong (Hà Nội) giành HCV hạng cân 48-51kg lowkick nam; Nguyễn Quốc Anh thắng chung kết nội dung lowkick 54-57kg nam giành thêm HCV cho đội TPHCM.

Trong khi đó, VĐV nổi tiếng Triệu Thị Phương Thủy chiến thắng tại chung kết hạng cân 51-54kg lowkick nữ trước Trần Ngọc Ánh (Lào Cai), giành HCV cho đoàn Hà Nội. Ngoài ra, đoàn Hà Nội có thêm HCV quan trọng của Nguyễn Đăng Anh (54-57kg fullcontact nam), Hoàng Gia Đại (51-54kg lowkick nam), Nguyễn Doãn Long (63,5-67kg lowkick nam), Nguyễn Quang Huy (57-60kg lowkick nam), Kiều Huy Quân (71-75kg lowkick nam).

Ở Đại hội lần này, đoàn Thái Nguyên ghi dấu ấn với chiến thắng tại chung kết hạng cân 67-71kg fullcontact nam của VĐV Hoàng Văn Chính, và chung kết hạng cân 71-75kg fullcontact nam của Phạm Hoàng Hạo.

Trong khi đó, Nguyễn Thế Hưởng (Bắc Ninh, 63,5-67kg fullcontact nam), Lê Thị Nhi (Gia Lai, 48-51kg fullcontact nữ), Đỗ Văn Thiện Ngân (Cần Thơ, 51-54kg fullcontact nam), Huỳnh Quang Thiều (Quân đội, 60-63,5kg fullcontact nam), Huỳnh Thị Thùy Giang (Đồng Nai, 48-51kg lowkick nữ)… giành ngôi vô địch cho đơn vị của mình.

Nhiều trận đấu đã được khán giả tập trung theo dõi cổ vũ chuyên môn. Ảnh: KICKBOXINGRANKING

Trên bảng kết quả chung cuộc, đoàn Hà Nội dẫn đầu với 6 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ. Hạng nhì là đoàn chủ nhà TPHCM với 3 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ trong khi Bắc Ninh giữ vị trí hạng ba (2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ). Các đơn vị Gia Lai, Cần Thơ, Quân đội, Ninh Bình, Nghệ An… xếp vị trí tiếp theo. Đại hội năm nay có 28 đơn vị tham tranh tài 23 bộ huy chương, trong đó 12 đoàn đạt HCV.

MINH CHIẾN