Các đoàn mạnh sớm tăng tốc ở Đại hội

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã bước vào tranh tài với những kết quả đáng chú ý ở các môn võ, bowling, judo và canoeing. Hà Nội sớm chiếm ưu thế, TPHCM bám đuổi, trong khi Quân đội cùng nhiều địa phương cho thấy khả năng cạnh tranh ở các môn sở trường.

Hà Nội chiếm ưu thế ở môn kickboxing. Ảnh: TCH

Thể thao Hà Nội sớm tạo khoảng cách

Khi nhiều môn thi đấu còn chưa khởi tranh, cuộc đua huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã bắt đầu có những chuyển động. Hà Nội tiếp tục thể hiện sức mạnh của đoàn đương kim vô địch, trong khi TPHCM, Quân đội và Công an Nhân dân cũng lần lượt ghi dấu ấn.

Theo bảng tổng sắp sau các nội dung tính đến sáng 16-11, Hà Nội đang dẫn đầu với 21 HCV, 10 HCB và 12 HCĐ. TPHCM xếp thứ nhì với 14 HCV, 10 HCB và 19 HCĐ; Quân đội đứng thứ ba với 11 HCV, còn Công an Nhân dân có 10 HCV.

Khoảng cách 7 HCV giúp Hà Nội tạm chiếm ưu thế, nhưng vẫn còn quá sớm để nhận định về khả năng bảo vệ ngôi đầu. Đại hội kéo dài đến ngày 12-12, với hàng trăm nội dung chưa hoàn tất, trong đó có nhiều môn thế mạnh của các đoàn.

Điểm đáng chú ý trong khởi đầu của Hà Nội là thành tích ổn định ở các môn võ. Sau khi dẫn đầu môn muay và karate, các võ sĩ thủ đô tiếp tục giành ngôi nhất toàn đoàn kickboxing với 6 HCV, 4 HCB và 1 HCĐ.

Ở môn kickboxing, Hà Nội duy trì ưu thế trước sự cạnh tranh của nhiều địa phương. Thành tích này góp phần giúp đoàn tích lũy huy chương trong giai đoạn đầu, trước khi bước vào những môn có số lượng nội dung lớn hơn.

TPHCM cũng có màn thể hiện đáng ghi nhận ở kickboxing. Trong ngày thi đấu cuối, ba võ sĩ Bùi Thị Yến Nhi, Nguyễn Đình Minh Khuê và Nguyễn Quốc Anh cùng giành HCV ở các hạng cân lowkick, giúp đoàn chủ nhà xếp thứ nhì toàn môn.

Thể thao TPHCM và Hà Nội cạnh tranh quyết liệt ở môn kickboxing. Ảnh: HTC

Những chiến thắng ấy cho thấy TPHCM vẫn có khả năng cạnh tranh trực tiếp với Hà Nội ở các nội dung đối kháng. Tuy nhiên, để thu hẹp khoảng cách trên bảng tổng sắp, đoàn chủ nhà cần duy trì thành tích ở nhiều môn khác trong những tuần tới.

Tại bowling, Hà Nội tiếp tục có thêm hai HCV ở nội dung đồng đội 5 nam và 6 nam. Đáng chú ý, trận chung kết đồng đội 5 nam chứng kiến cuộc cạnh tranh sít sao khi Hà Nội vượt qua Đà Nẵng với điểm số 2.015-1.998.

Trong khi đó, Cần Thơ cũng tạo dấu ấn với hai HCV bowling, tạm chia sẻ vị trí dẫn đầu môn cùng Hà Nội sau ba ngày tranh tài. TPHCM có HCB đồng đội 6 nam cùng các HCĐ, nhưng vẫn đang chờ cơ hội giành HCV.

Kết quả ở bowling cho thấy cuộc cạnh tranh huy chương không hoàn toàn nằm trong tay những đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp. Các địa phương có sự chuẩn bị tốt ở từng môn vẫn đủ sức giành thành tích cao.

Kịch tính bowling ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: HTC

Quân đội bứt lên, các địa phương nhập cuộc

Nếu Hà Nội tạo lợi thế từ các môn thi đấu sớm, Quân đội lại có bước tiến đáng chú ý khi judo khởi tranh ngày 15-11 tại TPHCM.

Trong 5 bộ huy chương đầu tiên, các võ sĩ Quân đội giành tới 4 HCV. Thủy Thị Phương Ngân vô địch hạng dưới 40kg nữ, Nguyễn Thanh Phú Quí đăng quang hạng dưới 44kg nữ, Nguyễn Văn Thanh thắng hạng dưới 55kg nam và Nguyễn Văn Tình giành HCV hạng dưới 60kg nam.

Đáng chú ý, chiến thắng của Nguyễn Văn Thanh trước tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hoàng Thành (Ninh Bình) ở chung kết 55kg nam tạo nên bất ngờ. Hoàng Thành là đương kim vô địch kỳ 2022 và giành HCV Đông Nam Á hồi tháng 5-2026. Tuy nhiên, ở lần gặp lại này, Nguyễn Văn Thanh đã giành chiến thắng.

Kết quả trên giúp Quân đội cải thiện đáng kể vị trí trên bảng tổng sắp, đồng thời cho thấy khả năng cạnh tranh của các võ sĩ ở những hạng cân đối kháng. Tấm HCV còn lại trong ngày mở màn judo thuộc về Thanh Nhã của Cần Thơ ở hạng dưới 50kg nam.

Các võ sĩ Quân đội giành 4/5 HCV đầu tiên ở môn Judo. Ảnh: HTC

Trên đường đua canoeing tại hồ Đá Bàng, Hải Phòng có khởi đầu thuận lợi khi giành 2 trong 4 HCV đầu tiên. Bộ đôi Hoàng Thị Hường - Hoàng Thị Lâm vô địch kayak đôi nữ 1.000m, còn Phạm Hồng Quân giành chiến thắng ở canoe đơn nam 1.000m.

Hai HCV còn lại thuộc về Bắc Ninh ở nội dung kayak đôi nam 1.000m và Công an Nhân dân ở canoe đơn nữ 1.000m, với phần thi của Diệp Thị Hương.

Những kết quả này góp thêm sự cạnh tranh vào cuộc đua chung. Bên cạnh các trung tâm lớn, Hải Phòng, Bắc Ninh và Cần Thơ đều cho thấy khả năng giành huy chương ở những môn đã được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng.

Với Đại hội có 48 môn và 973 nội dung, thành tích ở giai đoạn đầu mới phản ánh một phần lực lượng của từng đoàn. Những môn như điền kinh, bơi, bắn súng cùng nhiều nội dung đối kháng, đồng đội còn có thể làm thay đổi đáng kể bảng tổng sắp.

Đặc biệt, sau những thay đổi về địa giới hành chính, lực lượng một số địa phương đã được bổ sung, tạo thêm nhiều khả năng cạnh tranh so với kỳ Đại hội năm 2022. Thực lực của các đoàn vì thế sẽ dần rõ hơn khi chương trình thi đấu bước vào những môn trọng điểm.

Những tấm HCV đầu tiên đã mang đến niềm vui cho nhiều đoàn, nhưng cuộc đua vẫn còn dài. Khi các môn lần lượt khởi tranh, bảng tổng sắp sẽ tiếp tục thay đổi. Đó cũng là điều khiến Đại hội năm nay được chờ đợi, nhất là khi khoảng cách giữa các đoàn mạnh vẫn có thể được thu hẹp qua từng ngày thi đấu.

GIA MINH