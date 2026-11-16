TPHCM và khát vọng trở lại ngôi đầu

Ngày 16-11, đoàn thể thao TPHCM làm lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với 1.453 vận động viên (VĐV). Trở lại đăng cai chính sau hơn 20 năm, thành phố đặt mục tiêu giữ vị trí trong nhóm hai đoàn dẫn đầu, đồng thời hướng đến việc thu hẹp khoảng cách với Hà Nội trong cuộc đua huy chương.

TPHCM đăng cai chính hầu hết các môn ở Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: TCH

Chủ nhà có khởi đầu thuận lợi

Sáng 16-11, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đoàn thể thao TPHCM tổ chức lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Buổi lễ diễn ra khi một số môn đã hoàn tất tranh tài và đoàn chủ nhà giành được những tấm HCV đầu tiên. Khởi đầu thuận lợi mang lại sự tự tin, nhưng phần lớn các cuộc cạnh tranh quan trọng vẫn còn ở phía trước.

Đoàn TPHCM tham dự Đại hội với 1.997 thành viên, gồm 112 cán bộ, 432 huấn luyện viên (HLV) và 1.453 VĐV, tranh tài ở 46 trong tổng số 48 môn. Theo Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân, thành phố đặt mục tiêu giữ vị trí trong nhóm hai đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương, đồng thời phấn đấu đứng nhất ở 17 môn, phân môn thế mạnh.

Tại lễ xuất quân, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường động viên các HLV, VĐV phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu tự tin, trung thực và nỗ lực đạt thành tích cao nhất. Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị bảo đảm điều kiện tập luyện, thi đấu để VĐV yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Trước ngày xuất quân, TPHCM đã giành 12 HCV từ bốn môn bóng bàn, muay, karate và kickboxing, mỗi môn đóng góp 3 HCV. Trong đó, các tay vợt bóng bàn thành phố vượt qua Công an Nhân dân ở chung kết đồng đội nữ để giành chức vô địch. Kết quả này giúp TPHCM tạm đứng thứ nhì bảng tổng sắp, tạo đà cho những môn tiếp theo.

Ngày 16-11, các môn judo, canoeing, bowling, vovinam, khiêu vũ thể thao và bóng chuyền bãi biển tiếp tục tranh tài. Cầu lông cũng chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương. Dù nhiều môn trọng điểm chưa bước vào thi đấu, cuộc đua huy chương đã bắt đầu cho thấy sự cạnh tranh giữa các đoàn.

Tại buổi lễ xuất quân ngày 16-11, thể thao TPHCM đặt mục tiêu tốp 2 toàn đoàn. Ảnh: TCH

Bên cạnh lợi thế sân nhà, TPHCM còn có thêm nguồn lực sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng khả năng tuyển chọn và kết nối các cơ sở đào tạo VĐV. Tuy nhiên, lực lượng đông chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được tổ chức, đầu tư phù hợp với đặc thù từng môn. Khả năng đưa nhiều VĐV vào chung kết và tận dụng cơ hội giành HCV sẽ quyết định thành tích của đoàn chủ nhà.

Thách thức trong cuộc đua ngôi đầu

Tại Đại hội năm 2022, Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp với 175 HCV, TPHCM đứng thứ nhì với 128 HCV, còn Quân đội xếp thứ ba với 90 HCV. Khoảng cách 47 HCV giữa hai đoàn dẫn đầu cho thấy thách thức của TPHCM. Đặc biệt, Hà Nội đã sáu kỳ liên tiếp giữ ngôi nhất toàn đoàn kể từ năm 2002, nhờ lực lượng đồng đều và khả năng giành huy chương ở nhiều nhóm môn.

Sau bốn năm, tương quan lực lượng giữa các đoàn có những thay đổi, nhất là sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Dẫu vậy, để cạnh tranh với Hà Nội, TPHCM cần tăng số HCV ở những môn sở trường, đồng thời cải thiện thành tích tại các môn có nhiều nội dung. Trong cuộc tranh tài với 973 bộ huy chương năm nay, sự đóng góp của lực lượng kế cận và khả năng duy trì thành tích ở nhiều môn sẽ có ảnh hưởng lớn đến thứ hạng cuối cùng.

Theo lịch thi đấu, bơi và bắn súng bắt đầu từ ngày 22-11, bắn cung từ 23-11, điền kinh và taekwondo từ 25-11. Sang tháng 12, cử tạ và thể dục dụng cụ lần lượt bước vào tranh tài. Đây là những môn có thể tạo ra biến động đáng kể trên bảng tổng sắp khi quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia và các đoàn có truyền thống như Hà Nội, Quân đội, Công an Nhân dân. Với TPHCM, kết quả ở những môn này sẽ cho thấy rõ hơn khả năng cạnh tranh vị trí cao nhất.

Với ưu thế chủ nhà, đoàn TPHCM có nhiều cơ hội giành thành tích cao nhất ở Đại hội. Ảnh: TCH

Áp lực thành tích cũng là thử thách đối với VĐV thành phố. Thi đấu trên sân nhà mang đến sự cổ vũ của khán giả, nhưng kỳ vọng lớn có thể ảnh hưởng đến tâm lý ở những trận chung kết cân sức. Ngoài chuyên môn, bản lĩnh và khả năng duy trì phong độ qua nhiều ngày tranh tài sẽ góp phần quyết định kết quả.

Đại hội lần này còn là dịp để TPHCM đánh giá hiệu quả đào tạo thể thao thành tích cao. Những tấm HCV trong nước ghi nhận nỗ lực của VĐV, HLV, nhưng giá trị lâu dài còn nằm ở việc phát hiện tài năng trẻ, xây dựng lực lượng kế cận và lựa chọn những gương mặt đủ triển vọng hướng đến SEA Games, ASIAD và Olympic.

Từ lễ xuất quân ngày 16-11 đến khi Đại hội khép lại vào ngày 12-12, đoàn thể thao TPHCM còn nhiều cuộc tranh tài quan trọng. Giữ vững vị trí trong nhóm hai đoàn dẫn đầu là mục tiêu trước mắt, còn khả năng thu hẹp khoảng cách với Hà Nội sẽ được trả lời bằng thành tích thực tế. Sau hơn 20 năm trở lại đăng cai chính, thành phố có cơ hội tạo dấu ấn bằng số HCV giành được và chất lượng thực sự được chuẩn bị cho những năm tiếp theo.

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