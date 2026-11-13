Đoàn thể thao Việt Nam hoàn thành Olympic trẻ 2026 với 2 HCB

Đoàn thể thao Việt Nam chính thức kết thúc Olympic trẻ 2026 tại Senegal những ngày tranh tài sôi nổi.

Kình ngư Dương Văn Hoàng Quy là người đạt HCB cho Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ 2026. Ảnh: MINH MINH

Khép lại các nội dung góp mặt, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 2 HCB của Nguyễn Khắc Lê Hoàng (wushu) và Dương Văn Hoàng Quy (bơi). Đây là lần đầu tiên, thể thao Việt Nam không giành được HCV tại đấu trường Olympic trẻ.

Trong những kỳ tham dự trước đó, thể thao Việt Nam có 1 HCV Olympic trẻ 2010 (Thạch Kim Tuấn – cử tạ), 1 HCV Olympic trẻ 2014 (Nguyễn Thị Ánh Viên – bơi), 2 HCV Olympic trẻ 2018 (Nguyễn Huy Hoàng – bơi, Ngô Sơn Đỉnh – cử tạ). Năm nay, môn cử tạ không đưa vào chương trình thi đấu Olympic trẻ 2026.

Trong quá trình thi đấu ở Senegal, 10 VĐV lần lượt gồm Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền (bơi), Nguyễn Thị Thu Huyền (cầu lông), Nguyễn Khắc Lê Hoàng (wushu), Nguyễn Trương Nhật Huy (taekwondo), Nguyễn Khang Hà My (xe đạp), Đồng Thị Hường (điền kinh), Lò Thị Hồng, Hà Lý Quý Bảo, Phạm Văn Dương (vật bãi biển) tập trung thi đấu nhưng không thể giành cao nhất.

Ở kỳ thi đấu lần này, niềm hy vọng HCV là đô vật trẻ Lò Thị Hồng đã không thành công, khi cô dừng bước ở vòng loại bảng. Trong khi đó, VĐV điền kinh Đồng Thị Hường (400m nữ) lọt tới bán kết nội dung với thành tích tốt nhất của mình là 58”40.

Theo chương trình, các đội tuyển cầu lông, wushu, bơi đã về nước. Những đội tuyển còn lại sẽ rời Senegal sau lễ bế mạc ngày 13-11.

MINH CHIẾN