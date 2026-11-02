Vắng nhà vô địch Diệu Khánh, bóng bàn Việt Nam thêm áp lực

Tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ dự giải vô địch Đông Nam Á 2026 nhưng vắng tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh dù cô từng vô địch đơn nữ năm 2024.

Nguyễn Khoa Diệu Khánh không tập trung Đội tuyển bóng bàn Việt Nam dự giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Mục tiêu tranh HCV

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tập huấn 10 tay vợt chuẩn bị tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2026, gồm Đinh Anh Hoàng, Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Anh Tú, Lê Đình Đức, Bùi Thế Nghĩa (nam) và Trần Mai Ngọc, Lâm Thu Cúc, Nguyễn Thị Nga, Mai Hoàng Mỹ Trang, Hoàng Trà My (nữ).

Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Tay vợt thuộc Thể thao TPHCM đang điều trị chấn thương nên không được triệu tập lần này. Đây là tổn thất đáng kể bởi Diệu Khánh từng giành HCV đơn nữ tại giải đấu năm 2024.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú đặt mục tiêu có thành tích cao nhất tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: MINH DÂN

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 là giải quốc tế đầu tiên trong năm của bóng bàn Việt Nam. Mục tiêu được đặt ra cho 10 tuyển thủ là cạnh tranh các HCV. Cách đây hai năm, đội tuyển từng góp mặt ở 4 trận chung kết, giành 1 HCV đơn nữ của Diệu Khánh và 3 HCB ở các nội dung đơn nam, đôi nam, đôi nữ. Vì vậy, việc thiếu vắng tay vợt từng mang về HCV cũng khiến nhiệm vụ tranh chấp ngôi cao năm nay thêm khó khăn.

Trẻ hóa lực lượng

Cả 10 tay vợt được triệu tập đều là những gương mặt có chuyên môn tốt ở nội dung sở trường. Tuy nhiên, danh sách cũng đặt ra vấn đề về kế hoạch kế thừa lực lượng của bóng bàn Việt Nam.

Lãnh đạo Liên đoàn bóng bàn Việt Nam động viên các tay vợt trước khi dự Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: NAM HẢI

Trong số này, Hoàng Trà My, 15 tuổi, là gương mặt trẻ duy nhất lần đầu được tập huấn cùng đội tuyển. Trong khi đó, nhiều tuyển thủ như Đoàn Bá Tuấn Anh (31 tuổi), Nguyễn Anh Tú (33 tuổi), Bùi Thế Nghĩa (30 tuổi), Nguyễn Thị Nga (32 tuổi) và Mai Hoàng Mỹ Trang (38 tuổi) đã có nhiều năm thi đấu đỉnh cao.

Việc ưu tiên những tay vợt giàu kinh nghiệm cho nhiệm vụ trước mắt là lựa chọn có cơ sở, nhất là khi đội tuyển chỉ tập huấn theo từng giải đấu, chưa có kế hoạch huấn luyện dài hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, bóng bàn Việt Nam cần mạnh dạn trao cơ hội cho các gương mặt trẻ, tạo điều kiện cọ xát quốc tế và tích lũy kinh nghiệm.

Mục tiêu giành HCV tại Đông Nam Á 2026 là nhiệm vụ trước mắt, nhưng xây dựng lực lượng kế cận mới là yêu cầu quan trọng để duy trì sức cạnh tranh của bóng bàn Việt Nam trong những năm tới.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam tập huấn tại Trung tâm huấn luyện VĐV cấp cao Quốc gia. Liên đoàn bóng bàn Việt Nam treo thưởng 50 triệu đồng, 30 triệu đồng và 20 triệu đồng tương ứng mỗi tấm HCV, HCB, HCĐ tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Malaysia từ ngày 9 tới 15-11.

MINH CHIẾN