Bản lĩnh tuổi 38 của Mai Hoàng Mỹ Trang

Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang chính thức bước vào tập huấn cùng đội tuyển bóng bàn Việt Nam chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tới đây ở Malaysia.

Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang đang là tuyển thủ quốc gia chuẩn bị cho Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: NAM HẢI

Ở tuổi 38, Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn là gương mặt giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Sau hơn 25 năm theo đuổi thể thao thành tích cao, tay vợt TPHCM tiếp tục duy trì phong độ và khát vọng chinh phục những danh hiệu mới.

“Chúng tôi đánh giá Mỹ Trang vẫn đủ khả năng cạnh tranh huy chương. Hiện cô duy trì tập luyện nghiêm túc, kỷ luật cùng toàn đội”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn Việt Nam cho biết.

Dù bóng bàn Việt Nam đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng, Mỹ Trang vẫn chứng minh giá trị chuyên môn bằng thành tích thực tế. Tại Giải vô địch quốc gia 2026 và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, cô tiếp tục giành HCV, trong đó có các danh hiệu đồng đội nữ và đôi nữ.

Năm 2025, Mỹ Trang trở lại đội tuyển quốc gia dự SEA Games 33 sau thời gian vắng mặt trong các đợt tập huấn từ năm 2021 đến giữa năm 2024. Kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của cô được Ban huấn luyện đánh giá cao, đặc biệt ở những nội dung đồng đội.

“Điểm mạnh của Mỹ Trang không chỉ nằm ở kỹ thuật mà còn ở khả năng giữ bình tĩnh, xử lý tình huống. Đây là yếu tố quan trọng trong tính toán chiến thuật và cạnh tranh thành tích”, đại diện Ban huấn luyện nhận định.

Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao Quốc gia gặp mặt đội bóng bàn Việt Nam ngày 20-10. Ảnh: MH

Trong sự nghiệp, Mỹ Trang đã 13 lần vô địch đơn nữ quốc gia, gần nhất vào năm 2023, cùng nhiều danh hiệu đôi và đồng đội. Cô cũng đang giữ thành tích huy chương nổi bật mà chưa tay vợt nữ nào trong nước vượt qua.

Ở đấu trường quốc tế, Mỹ Trang từng cùng Nguyễn Thị Nga giành HCB đôi nữ tại Giải vô địch Đông Nam Á 2024 ở Thái Lan. Hai năm sau, cô tiếp tục hướng đến giải đấu khu vực năm 2026 với mục tiêu cải thiện thành tích.

Theo Mỹ Trang, trình độ bóng bàn Đông Nam Á ngày càng tiến bộ khi nhiều VĐV được thi đấu quốc tế thường xuyên. Vì vậy, giải vô địch khu vực vừa là thử thách chuyên môn, vừa là cơ hội để cô đánh giá đối thủ và khẳng định năng lực.

Với Mỹ Trang, tuổi tác chưa phải rào cản. Kinh nghiệm, bản lĩnh và sự bền bỉ vẫn là những điểm tựa để cô tiếp tục đóng góp cho bóng bàn Việt Nam.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam đang tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện VĐV cấp cao Quốc gia. Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2026 tổ chức tại Malaysia từ ngày 9 tới 15-11. Theo quy định, mỗi đội tuyển đăng ký tối đa 5 nam, 5 nữ. Giải diễn ra nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

MINH CHIẾN