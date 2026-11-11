Itauma sẽ gặp “một võ sĩ tốp 10” trước khi tái đấu Hrgovic

Frank Warren đã hứa sẽ tìm một đối thủ đáng gờm cho trận đấu quay lại của Moses Itauma, trong khi, Filip Hrgovic dự kiến ​​sẽ bảo vệ đai vô địch IBF hạng nặng vào đầu năm 2027.

Kết quả trận Hrgovic vs Itauma

Itauma và Hrgovic từng tạo nên màn so tài hấp dẫn hồi tháng 8. Khi đó, Itauma đặt mục tiêu trở thành nhà vô địch quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp trẻ nhất kể từ thời Mike Tyson. Năm 1986, Tyson hạ knock-out Trevor Berbick khi mới 20 tuổi 145 ngày, theo ESPN.

Tuy nhiên, dù chiếm ưu thế về điểm số trong 8 hiệp đầu, võ sĩ 21 tuổi người Anh bắt đầu xuống sức. Tận dụng kinh nghiệm vượt trội, Hrgovic giành chiến thắng knock-out kỹ thuật ở hiệp 9, trong trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu The O2 Arena.

Thất bại này cũng đánh dấu trận thua đầu tiên trong sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp của Itauma. Ngược lại, võ sĩ người Croatia giành chiếc đai vô địch IBF hạng nặng đang bỏ trống. Trước đó, ngày 26-6, Oleksandr Usyk đã từ bỏ các đai vô địch IBF, WBA và WBC.

Hiện tại, Hrgovic đang hướng đến cuộc đối đầu với Frank Sanchez (Cuba, 34 tuổi). Sanchez giành quyền thách đấu bắt buộc sau khi hạ knock-out Richard Torrez Jr. ngay trong hiệp 2 hồi tháng 5.

Hrgovic muốn hướng đến trận thống nhất đai IBF và WBO với Daniel Dubois. Tuy nhiên, trước mắt, võ sĩ có biệt danh “Cằm thép” nhiều khả năng phải bảo vệ danh hiệu trước Sanchez trên sân nhà Zagreb.

Trong khi đó, tương lai của Itauma cũng sắp được xác định. Frank Warren, ông chủ của Queensberry, tiết lộ với BoxNation rằng thông báo về trận đấu tiếp theo của võ sĩ sinh năm 2004 sẽ sớm được công bố.

“Chúng tôi hy vọng sẽ thông báo cụ thể trong tuần tới về trận bảo vệ đai vô địch của Daniel Dubois và ngày trở lại của Moses. Đồng thời, chúng tôi cũng hy vọng có thể công bố thời điểm diễn ra trận đấu của Filip Hrgovic”, Warren chia sẻ.

Theo nhà quảng bá 74 tuổi, Itauma sẽ trở lại võ đài bằng cuộc đối đầu với một võ sĩ nằm trong tốp 10 thế giới. Đáng chú ý, tay đấm người Anh đã chủ động đề nghị tái đấu Hrgovic ngay sau thất bại hồi tháng 8.

“Itauma muốn tái đấu Hrgovic và đã yêu cầu điều đó ngay lập tức. Đây chắc chắn sẽ là một sự kiện lớn. Lần trước, vé đã được bán hết sạch”, Warren tiết lộ.

Tuy nhiên, Warren nhấn mạnh Itauma cần khẳng định lại vị thế trước khi nghĩ đến màn tái đấu. Về phía Hrgovic, võ sĩ Croatia cũng phải vượt qua trận bảo vệ đai bắt buộc với Sanchez.

Theo BoxNation, năm 2027 là thời điểm phù hợp để Itauma và Hrgovic tái ngộ. Dù vậy, khả năng trận đấu trở thành hiện thực còn phụ thuộc vào kết quả của cả hai trong những lần thượng đài sắp tới, cũng như sức hút thương mại của màn tái đấu.

Đ.Hg.