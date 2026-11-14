UFC 334: Josh Hokit cảnh báo đánh bại Ciryl Gane

Josh Hokit sẽ thượng đài đấu Ciryl Gane vào trưa mai trong trận đấu chính của sự kiện UFC 334 tại Bát giác đài Madison Square Garden.

Thông tin trận Gane vs Hokit

Sự thăng tiến của Hokit - người chỉ 1 năm trước còn đang chiến đấu để giành vé vào UFC từ Contender Series - là một điều kỳ diệu.

Tại buổi cân trọng lượng trước thềm UFC 334 hôm thứ Sáu, Hokit đã giữ đúng kịch bản, trò chuyện với Gane suốt màn đối mặt trước khi đưa ra lời cảnh báo cuối cùng dành cho Nhà đương kim vô địch người Pháp... Hokit tuyên bố, “Nghe đây, tối mai tương lai sẽ được khai sinh, còn quá khứ bị đóng nắp".

Về phần mình, Gane vẫn giữ được sự điềm tĩnh thường thấy trong suốt những buổi đối mặt, đáp trả những lời khiêu khích của Hokit bằng thái độ phớt lờ quen thuộc khiến nhiều người khó nhận ra chính bản thân anh.

“Với tôi, đây cũng chỉ là một trận đấu như bao trận khác thôi”, Gane có thành tích là 14-2, 7 KO, 3 Submission và 1 bất phân thắng bại, nói. “Tôi có thừa kinh nghiệm, và tôi sẽ cho anh thấy điều đó”.

Trận trước đó là cuộc tranh đai hạng gà nữ được mong đợi từ rất lâu giữa Kayla Harrison và Amanda Nunes. Dù không khí giữa 2 đồng đội cũ có đôi chút căng thẳng tại buổi họp báo hôm thứ Năm, 2 võ sĩ vẫn giữ thái độ hòa nhã trong màn chạm mặt cuối cùng.

“Tôi rất mong chờ ngày mai”, Nunes (nữ võ sĩ người Brazil có biệt danh “Sư tử cái” và thành tích 25-5, 13 KO và 4 Submission) cho biết, “Rất vui đã được hiện diện ở đây. New York, hẹn gặp lại các bạn ngày mai".

“Tôi cảm thấy vinh dự, tôi khao khát chiến thắng và tôi biết ơn”, Harrison đáp lại, “Đây là thành quả cả đời của tôi. Đó là một giấc mơ. Và ngày mai là đêm của tôi. Cùng nhau chinh phục nào! Đã đến lúc chiến đấu hết mình! Tiến lên!”.

Trước khi buổi cân trọng lượng bắt đầu, có một sự kiện đáng chú ý khác không liên quan đến UFC 334: Nhà vô địch hạng hạng ruồi nam Joshua Van cũng có màn mặt đối mặt lần đầu tiên với Manel Kape.

Họ dự kiến đối đầu nhau tại UFC 336 vào tháng Giêng năm sau. Van không đến kịp buổi họp báo nhưng vẫn hiện diện trong buổi mặt đối mặt. Họ thể hiện sự thù địch rõ ràng, đủ khiến khán giả hồi hộp mong chờ sự kiện UFC thứ 3 trong năm 2027.

Đ.Hg.