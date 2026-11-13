Nếu đánh bại Nunes, Harrison sẽ tái đấu cả ở hạng lông

Nếu đánh bại Amanda Nunes trong trận bảo vệ đai hạng gà nữ tại UFC 334, Kayla Harrison muốn tái đấu ngay với đối thủ Brazil để tranh chiếc đai hạng lông nữ của UFC.

Harrison vs Nunes bên dưới là trận đấu đáng chú ý thứ 2 của UFC 334 (Ảnh: Instagram UFC)

Sự kiện UFC 334 có thể chứng kiến trận đấu tranh đai đầu tiên trong lịch sử, khi cả Kayla Harrison và Amanda Nunes đều có khả năng giã từ sự nghiệp thi đấu MMA sau trận đại chiến tranh đai hạng gà nữ.

Thế nhưng, ngay cả khi Harrison cân nhắc điều đó, nữ võ sĩ từng 2 lần giành HCV Olympic môn judo cũng đang tính tới lối đi khác: Một trận tái đấu với Nunes để tranh chiếc đai hạng cân 145 pound (hạng lông nữ UFC).

Nunes từng giải nghệ khỏi UFC vào năm 2023, khi cô đang nắm giữ cả 2 chiếc đai hạng gà và hạng lông. UFC khai tử hạng lông nữ khi Amanda rời đi, đẩy cựu võ sĩ hạng nhẹ Harrison vào thế khó khi buộc phải ép một lượng cân khổng lồ để đạt mức trọng lượng 135 pound.

Vì vậy, sau khi cả 2 phân tài cao thấp cho chiếc đai hạng gà tại UFC 334 diễn ra tại Bát giác đài Madison Squre Garden vào Chủ nhật này (giờ Việt Nam), Harrison sẽ muốn tái khởi động hạng cân 145 pound bằng cách đối đầu với chính Nunes để tranh luôn chiếc đai hạng lông.

“Tôi cảm thấy mình sẽ là nhà vô địch vào tối thứ Bảy (theo giờ Mỹ) này”, Harrison phát biểu tại buổi họp báo trước thềm sự kiện UFC 334, "Và sau đó tôi sẽ trao cho cô ấy một trận tái đấu ngay lập tức ở hạng 145 để tôi có thể đoạt luôn chiếc đai còn lại".

Cho đến nay, đối thủ lớn nhất của Harrison tại UFC chính là việc ép cân, và cô từng bóng gió rằng thà giải nghệ còn hơn phải tiếp tục cố gắng ép xuống mức 135 pound. Giờ đây, cô đang mở ra cho UFC một con đường để giữ chân mình ở hạng 145, nhưng liệu UFC có chấp nhận hay không?

Theo nhiều chuyên gia, hạng cân nữ hiện không trong giai đoạn hưng thịnh, với hạng 135 đang ở mức yếu nhất trong suốt lịch sử 14 năm tồn tại. Hạng 145 vốn chưa bao giờ thực sự cất cánh được. Vậy mục đích của việc mang nó trở lại là gì?

Theo MMA Mania, có thể đưa ra 2 lý do: Trận Harrison tái đấu Nunes hạng 145, và sau đó là trận Harrison đối đầu Cris Cyborg. Sau 2 cuộc chạm trán đó, UFC muốn làm gì với chiếc đai vốn được xem như hạng nặng thực tế của nữ này cũng được.

Nhưng 2 trận đấu này là hoàn toàn xứng đáng để hồi sinh hạng lông nữ của UFC vào năm 2027.

Cyborg rời khỏi Bát giác đài UFC vào năm 2019, sau khi đánh bại Felicia Spencer ở sự kiện UFC 240. Trước đó, cô thua Nunes ở UFC 232 cuối năm 2018 và đánh mất đai UFC hạng lông nữ. Nữ võ sĩ cũng người Brazil này đang thượng đài ở hệ giải PFL sau khi Bellator và PFL sáp nhập với nhau. Cô đang là chủ nhân đai hạng lông nữ của tổ chức này.

Đ.Hg.