TPHCM dồn sức cho những môn mũi nhọn Olympic

Trở lại đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc sau 20 năm, TPHCM đặt nhiều kỳ vọng vào các môn Olympic như: điền kinh, bắn súng, bơi, boxing, cử tạ, đấu kiếm, đồng thời cho thấy chất lượng đầu tư và đào tạo VĐV trong những năm qua.

Điền kinh, bắn súng được kỳ vọng

Sau thành tích 128 HCV, xếp thứ nhì năm 2022, TPHCM tiếp tục đặt mục tiêu cạnh tranh vị trí cao trên bảng tổng sắp. Lợi thế sân nhà là điểm tựa đáng kể, nhưng trước những đối thủ mạnh như Hà Nội, Quân đội và Công an nhân dân, cuộc đua huy chương chắc chắn không dễ dàng.

Trong nhóm môn Olympic, điền kinh được xem là một trong những niềm hy vọng lớn của TPHCM. Đại hội năm nay có 52 nội dung điền kinh, với marathon nam, đã tranh tài tại Khánh Hòa hồi tháng 3, trước khi các nội dung trên sân diễn ra tại sân Thống Nhất từ ngày 22-11 đến 2-12.

Điền kinh TPHCM có cơ hội phát huy thế mạnh ở những nội dung sở trường khi cạnh tranh với nhiều địa phương khác đều sở hữu lực lượng có chất lượng. Khả năng duy trì phong độ, nhất là ở các nội dung tiếp sức đòi hỏi sự ổn định, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thành tích chung. Trong đó, môn bắn súng được đặt nhiều kỳ vọng với những xạ thủ đã quen với sức ép thi đấu quốc tế. TPHCM có nhiều gương mặt giàu kinh nghiệm như Lê Thị Mộng Tuyền, từng giành vé Olympic Paris 2024 hay Lại Công Minh, thành viên đội tuyển Việt Nam đoạt HCĐ đồng đội tại ASIAD 19.

Xạ thủ Mộng Tuyền giành trọn bộ HCV, HCB và HCĐ tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Cô là thành viên môn bắn súng TPHCM thi đấu tại Đại hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với 51 bộ huy chương, bắn súng mở ra nhiều cơ hội ở các nội dung súng ngắn, súng trường và đĩa bay. Dù vậy, các xạ thủ TPHCM sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều đối thủ truyền thống. Bên cạnh những tuyển thủ giàu kinh nghiệm, khả năng đóng góp của lớp trẻ cũng rất đáng chờ đợi.

Bên cạnh mục tiêu cải thiện thứ hạng toàn đoàn, TPHCM còn xem đại hội là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, phát hiện tài năng trẻ và chuẩn bị lực lượng cho SEA Games, ASIAD và Olympic trong những năm tới.

Trông chờ chiều sâu lực lượng

Ở môn đấu kiếm, Nguyễn Tiến Nhật là gương mặt nổi bật của TPHCM. Kiếm thủ kỳ cựu này có nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia, trải qua những cuộc tranh tài lớn tại châu Á và Olympic. Kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu là lợi thế để anh hướng đến ngôi vô địch.

Thể thao TPHCM còn sở hữu nhiều VĐV từng góp mặt ở các đội tuyển quốc gia như: Nguyễn Hải Đăng (cầu lông), Hà Thị Thu (điền kinh), Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện (thể dục dụng cụ) và Châu Ngọc Tuyết Sang (taekwondo). Những gương mặt này cho thấy thành phố có lực lượng trải rộng ở nhiều môn, không phụ thuộc vào một vài nội dung thế mạnh.

Ở môn boxing và cử tạ, TPHCM có nền tảng đào tạo lâu năm cùng những VĐV được đầu tư chuyên biệt. Thành tích sẽ phụ thuộc nhiều vào phong độ thực tế, khả năng phân phối thể lực và bản lĩnh của từng VĐV ở những thời điểm quyết định.

Ở môn bơi, TPHCM sẽ đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ Quân đội, nơi quy tụ những tên tuổi lớn, như Ánh Viên đã giành 4 HCV tại giải bơi - lặn tiền đại hội, cho thấy sức mạnh đáng gờm của đội này.

Việc đóng góp 37 VĐV cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 20 phần nào cho thấy khả năng đào tạo và cung cấp nhân lực cho đội tuyển quốc gia của TPHCM. Tuy nhiên, từ thành tích quốc tế đến những cuộc tranh tài trong nước luôn có sự khác biệt. Đại hội là nơi các tuyển thủ phải cạnh tranh trực tiếp với đồng đội ở tuyển quốc gia, trong khi những gương mặt trẻ cũng muốn tận dụng cơ hội để khẳng định mình.

Trở lại đăng cai đại hội sau 20 năm, TPHCM có thêm động lực để hướng đến thành tích cao. Đây cũng là dịp đánh giá hiệu quả đầu tư trong 4 năm qua, thông qua kết quả ở các môn Olympic và sự trưởng thành của lớp VĐV trẻ.

HƯƠNG THU