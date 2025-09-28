Ông Nguyễn Ngọc Anh tiếp tục được bầu là Chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam

Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 6 (2025-2030) đã bầu ban chấp hành mới và các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam khóa 6, ông Nguyễn Ngọc Anh. Ảnh: VOCOTRUYENVN

Đại hội Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 6 (2025-2030) đã diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-9 tại Hà Nội với nhiều nội dung làm việc cụ thể.

Trong chương trình làm việc, Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam đã tổng kết nhiệm kỳ cũ đồng thời đưa ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 6.

Tại Đại hội, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Anh đã khẳng định: “Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với chủ đề: “Đoàn kết – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội tập trung kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Đại hội cũng xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển võ cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới theo hướng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước chuyên nghiệp - hiện đại, gắn với việc giữ gìn được hồn cốt và giá trị truyền thống dân tộc, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đại hội cũng bầu ra ban chấp hành Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ mới, những người có đủ tâm, tài, trí, lực để dẫn dắt phong trào, đưa võ cổ truyền Việt Nam phát triển bền vững, hội nhập quốc tế, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của đông đảo võ sư, môn sinh trong cả nước…”. Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam cũng nhìn nhận trong suốt nhiệm kỳ 5 công tác tài chính có những giai đoạn thuận lợi nhưng bộc lộ nhiều hạn chế và khó khăn.

Sau khi làm việc khẩn trương, Đại hội Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 6 (2025-2030) bầu ban chấp hành mới với 46 ủy viên.

Đại hội đã làm việc khẩn trương trong 2 ngày. Ảnh: VOCOTRUYENVN

Trong đó, ông Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn khóa 5, được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử giữ vai trò Chủ tịch khóa 6. Các Phó Chủ tịch Liên đoàn của khóa 6 gồm ông Lê Ngọc Quang, ông Nguyễn Mạnh Hùng, ông Bùi Trung Hiếu, bà Hà Thị Yến Oanh và ông Lê Ngọc Quang. Trong đó Phó chủ tịch Lê Ngọc Quang được giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Tổng thư ký. Tại nhiệm kỳ 5, ông Lê Ngọc Quang cũng giữ vai trò Tổng thư ký.

Ở chương trình làm việc của Đại hội Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam nhiệm kỳ 6, đã có 8 chuyên đề được thảo luận với nhiều nội dung đóng góp từ các chuyên gia, nhà quản lý, môn sinh võ cổ truyền.

