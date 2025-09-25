Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam sẽ bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới vào ngày 27-9

Đại hội Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam khóa 6 (2025-2030) sẽ tổ chức tại Hà Nội vào ngày 27 và 28-9.

Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới vào ngày 27-9 tới đây. Ảnh: CỤC TDTTVN

Năm nay, Đại hội Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam khóa 6 sẽ diễn ra 2 ngày 27 và 28-9. Trong đó, phiên làm việc ngày 27-9 sẽ tiến hành nhiều công tác quan trọng như báo cáo kiểm điểm ban chấp hành nhiệm kỳ lần thứ 5, báo cáo tài chính của nhiệm kỳ cũ và thông qua đề án nhân sự.

Trong ngày làm việc đầu tiên, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 6 cũng như các ủy viên sẽ họp để bầu các chức danh quan trọng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Tổng thư ký.

Ở phiên làm việc ngày 28-9, dự kiến Đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử đồng thời Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam khóa 6 ra mắt Chủ tịch.

Tháng 12-2022, Ban chấp hành Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam khóa 5 đã tín nhiệm bầu bổ sung ông Nguyễn Ngọc Anh (Trưởng phòng thể thao cho mọi người, Cục TDTT Việt Nam) giữ vị trí Chủ tịch Liên đoàn sau khi cố chủ tịch Hoàng Vĩnh Giang qua đời năm 2021.

Ngoài ra, Ban chấp hành Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam khóa 5 đã bầu Phó Chủ tịch Lê Ngọc Quang kiêm nhiệm vai trò Tổng thư ký Liên đoàn đến hết nhiệm kỳ.

Năm 2023, Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam đã ban hành quyết định khai trừ 4 ủy viên ra khỏi ban chấp hành nhiệm kỳ 5 (2018-2023) và miễn nhiệm các chức vụ trong Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam đối với ông Nguyễn Bá Mạnh (ủy viên ban thường vụ, Phó Chủ tịch), ông Nguyễn Tiến Phi (ủy viên ban thường vụ, Phó Tổng thư ký), ông Nguyễn Thành Sang (ủy viên ban chấp hành) và ông Bùi Công Phương (ủy viên ban chấp hành). Đồng thời, Liên đoàn cũng đồng ý cho rút khỏi ban chấp hành và miễn các chức vụ trong Liên đoàn đối với ông Trương Văn Bảo (ủy viên ban thường vụ, Phó Chủ tịch).

MINH CHIẾN