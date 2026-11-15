Golfer Đinh Quang Định vô địch giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam

Đinh Quang Định đã xuất sắc có ngôi vô địch giải năm nay khi vượt qua hơn 200 đối thủ trên sân đấu tại Legend Valley Country Club (Ninh Bình).

Nhà vô địch Đinh Quang Định của giải năm nay. Ảnh: MAI LOAN

Giải golf vì tài năng trẻ Việt Nam 2026 – Tiền Phong golf Championship 2026 đã quy tụ 240 golf thủ tranh tài trên 2 sân 18 hố Rose Course và Canyon Course thuộc Legend Valley Country Club (Ninh Bình) tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn và chỉ khép lại vào tối muộn ngày 14-11.

Đinh Quang Định là người thể hiện phong độ tốt nhất, kết thúc thi đấu với điểm +2 sau 74 gậy đánh giành cúp vô địch.

Quang Nghị khởi đầu vòng đấu với bogey ở hố 2, nhưng nhanh chóng lấy lại nhịp bằng birdie liên tiếp tại hố 3 và 4. Tuy nhiên, golfer này tiếp tục mắc bogey tại hố 6 và 9, khép lại 9 hố đầu với 37 gậy. Trong 9 hố còn lại, Quang Định chơi ổn định hơn để giữ vị trí số 1 chung cuộc.

Tại bảng Tài năng trẻ, golfer Nguyễn Khánh Linh đã được xướng tên ở ngôi vị nhất bảng. Khánh Linh từng tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) mới đây ở Nhật Bản.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng xác định kết quả tại các bảng đấu còn lại của giải với vị trí nhất Bảng A nam (handicap 00-15) là Nguyễn Văn Mạnh, nhất Bảng B (handicap 16-28) là Phùng Văn Vinh, nhất Bảng C (handicap 29-36) là Phạm Trung Hiếu và Nhất Bảng D nữ là Trịnh Thị Bích Nga.

Năm thứ 10, giải khai diễn, Trưởng Ban tổ chức, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Tổng biên tập báo Tiền Phong, nhà báo Phùng Công Sưởng đánh giá giải đấu là hoạt động thể thao có ý nghĩa không chỉ khẳng định vị trí trong đời sống làng golf Việt Nam mà còn là nơi kết nối những tấm lòng, lan tỏa trách nhiệm mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng.

MINH CHIẾN