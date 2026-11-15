577 võ sinh tham dự kỳ thi thăng đẳng taekwondo quốc gia tại Hà Nội

Ngày 15-11 tại Hà Nội, kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng taekwondo quốc gia lần thứ 2-2026 được tổ chức với sự tham gia của đông đảo HLV, VĐV, võ sinh.

Các thí sinh tham gia Kỳ thi thăng đẳng taekwondo quốc gia 2026 tại Hà Nội. Ảnh: MINH CHIẾN

Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp Liên đoàn Taekwondo Hà Nội và đơn vị địa phương tổ chức Kỳ thi thăng 1, 2, 3 đẳng taekwondo quốc gia lần thứ 2-2026 tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Tương Mai (Hà Nội), thu hút 577 HLV, VĐV và võ sinh tham dự.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Taekwondo Hà Nội Đào Quốc Thắng cho biết, kỳ thi là dịp đánh giá chất lượng đào tạo, chuẩn hóa trình độ chuyên môn, đồng thời ghi nhận quá trình rèn luyện của lực lượng taekwondo thủ đô.

Dưới sự giám sát của trọng tài Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, các thí sinh trải qua nhiều nội dung sát hạch gồm kỹ thuật tấn, phát lực, kỹ thuật chân, quyền quy định và quyền chỉ định; tự vệ, phân thế bài quyền, song đấu, đá bay và kiểm tra thể lực.

Các nội dung nhằm đánh giá toàn diện kỹ thuật, sức bền, sự linh hoạt và khả năng thực chiến của thí sinh. Những người đáp ứng yêu cầu chuyên môn sẽ được xét thăng lên 1 đẳng, 2 đẳng hoặc 3 đẳng theo cấp độ đăng ký.

MINH CHIẾN