Gane bảo vệ thành công đai hạng nặng, Harrison thắng dễ Nunes

Ciryl Gane đã bảo vệ thành công đai hạng nặng khi giành chiến thắng với điểm số 48-47, 48-47 và 48-47 trước Josh Hokit. Trong khi đó, Kayla Harrison thắng dễ Amanda Nunes bằng đòn siết cổ sau.

Bảng điểm trận Gane thắng Hokit (Ảnh: UFC)

Hokit đã mang đến một lối đánh “hoang dã”, khiến Gane gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu chính của sự kiện UFC 334. Liên tục tiến lên không lùi bước, tạo ra lối chơi tấn công đa dạng, không ngại take-down đối thủ, Hokit chinh phục đám đông khán giả tại Bát giác đài Madison Square Garden.

Tuy nhiên, Gane cuối cùng đã chứng minh tại sao anh được xem là một trong những võ sĩ hạng nặng ưu tú nhất của MMA nói chung và UFC nói riêng. Gane vượt qua những hiệp đấu khó khăn ban đầu và chiến đấu kiên cường ở những hiệp cuối.

Qua đó, Gane giành chiến thắng khi 3 thành viên ban giám khảo đều chấm anh thắng 1 điểm sát sao.

“Hokit đã thi đấu rất tốt”, Gane mệt mỏi thừa nhận sau trận đấu, “Anh ta không làm tôi ngạc nhiên. Tôi đã biết trước rồi. Tất cả mọi người trên thế giới đều đánh giá thấp anh ta, nhưng tôi thì không. Chàng trai này là tương lai. Anh ta đã thi đấu rất tốt tối nay. Đó là một trận đấu khó khăn”.

Với chiến thắng thuyết phục này, có lẽ nhiều người sẽ không còn chất vấn vị thế sở hữu đai vô địch hạng nặng UFC của Gane. Trước đó, sau khi giành lấy đai Interim bằng chiến thắng trước Alex Pereira rồi được UFC đôn lên làm Nhà vô địch hạng nặng tối thượng, võ sĩ người Pháp vẫn chưa thuyết phục được giới mộ điệu.

Với Hokit, tuy thất bại, nhưng lối đánh luôn tiến lên quyết không lùi bước của anh đã chinh phục hoàn toàn trái tim của khán giả tại Bát giác đài Madison Square Garden.

Ở phía trên khán đài, những tiếng hô: “Hokit! Hokit! Hokit!” luôn vang vọng, và như những gì Gane nhận định, Hokit sẽ là tương lai của hạng cân nặng UFC.

Trước đó, trong trận đấu thứ chính, Harrison đã phá hỏng màn trở lại của Nunes, nữ võ sĩ từ Mỹ từng giành 2 HCV judo Olympic đã khiến Harrison phải đập tay xuống sàn xin thua khi bị dính đòn siết cổ sau nguy hiểm.

Giành chiến thắng Submission, bảo vệ thành công đai hạng gà nữ, Harrison được xem như một trong những nữ võ sĩ vĩ đại nhất của Bát giác đài UFC.

Có thời điểm trong năm nay, Harrison không được phép nâng vật nặng 9kg do phẫu thuật cổ. Điều đó không ngăn cản cô đánh bại một huyền thoại trở lại của làng MMA nữ trong một cuộc đối đầu giữa 2 huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại.

Sau trận đấu này, điều mà giới mộ điệu MMA quan tâm là, liệu người ta có còn được chứng kiến cả Harrison lẫn Nunes thượng đài hay không?

Với Nunes, quay trở lại ở tuổi 38, và thua trong trận đấu này, rõ ràng không mang lại nhiều lợi ích. Harrison từng nói về giải nghệ, cô cũng phải trải qua những đợt giảm cân vô cùng khó khăn chỉ để thi đấu ở hạng gà (hạng nặng nhất của UFC nữ)

Sau chiến thắng mới nhất, Harrison chưa đưa ra câu trả lời dứt khoát: “Tôi còn nhiều quyết định phải đưa ra khi về nhà. Mỗi lần đạt được cân nặng quy định, tôi đều nói sẽ không bao giờ nữa, nên chúng ta hãy chờ xem. Chắc chắn tôi sẽ bị một số chấn thương sau trận đấu và cần phải hồi phục.

Đôi khi, tôi không thể tin vào cuộc đời mình. Tôi đã bị lạm dụng khi còn nhỏ. Theo thống kê trong các trận đấu, lẽ ra tôi không còn sống đến ngày hôm nay. Nếu bạn nói với tôi lúc 6 tuổi đây sẽ là cuộc đời tôi, nếu bạn nói với tôi lúc 16 tuổi đây sẽ là cuộc đời tôi, tôi sẽ không tin. Tôi thực sự rất biết ơn”.

Đ.Hg.