Thể thao Việt Nam và Saudi Arabia mở rộng hợp tác trong nhiều môn

Cuộc làm việc giữa lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Saudi Arabia tại Việt Nam, ông Thamer Mohammed A. Algosaibi mang tới nhiều gợi mở về các cơ hội mở rộng hợp tác 2 bên.

Cục TDTT Việt Nam và đại diện Đại sứ quán Saudi Arabia tại Việt Nam làm việc ngày 27-10. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Chương trình làm việc diễn ra ngày 27-10 tại Hà Nội, với đại diện phía Việt Nam là Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Thamer Mohammed A. Algosaibi bày tỏ kỳ vọng thúc đẩy hợp tác thể thao giữa hai nước trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu thực tế của mỗi bên. Bên cạnh các lĩnh vực đã có sự kết nối, hai nước có thể mở rộng hợp tác ở các môn bóng đá, quyền Anh (boxing), kickboxing, đua xe đạp, đi bộ đường dài (hiking) và nhóm môn thể thao dưới nước.

Đại sứ Thamer Mohammed A. Algosaibi tin tưởng việc tăng cường hợp tác không chỉ góp phần nâng cao chuyên môn mà còn tạo điều kiện để các tổ chức, VĐV và câu lạc bộ thể thao hai nước giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng chương trình phối hợp phù hợp.

Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt nhận định, ngoài bóng đá, hợp tác thể thao giữa Việt Nam và Saudi Arabia vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Ông đề nghị hai bên sớm thiết lập đầu mối liên lạc, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, liên đoàn và hiệp hội thể thao trực tiếp trao đổi, xây dựng chương trình hợp tác cụ thể.

Đại sứ Thamer Mohammed A. Algosaibi ghi nhận thiện chí của Việt Nam và cho biết sẽ làm việc với các đơn vị thể thao liên quan của Saudi Arabia để thúc đẩy những nội dung đã trao đổi.

Theo thông báo mới nhất từ Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và Ban tổ chức chủ nhà Saudi Arabia, Đại hội Thể thao trong nhà và Võ thuật châu Á lần thứ 6 (AIMAG 6) sẽ dời lịch tổ chức sang giai đoạn từ ngày 28-3 đến 8-4-2027. Đại hội có 18 môn với 25 phân môn thi đấu chính thức.

MINH CHIẾN