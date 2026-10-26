Asian Para Games 5: Dấu ấn nghị lực, động lực cho chặng đường mới

Khép lại hành trình tại Asian Para Games 5, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn bằng tinh thần thi đấu kiên cường, những tấm huy chương quý giá và khát vọng vượt lên nghịch cảnh. Đằng sau thành tích đáng tự hào ấy là những trăn trở về nguồn lực đầu tư, phát triển phong trào cơ sở và xây dựng lực lượng kế cận cho tương lai.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ luôn sâu sát với các vận động viên tại sân chơi lớn châu Á.

Theo ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trưởng đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5, các vận động viên đã thể hiện bản lĩnh, quyết tâm cao và hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra. Dù phải cạnh tranh với nhiều cường quốc thể thao châu lục, đoàn Việt Nam vẫn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân để giành những thành tích đáng khích lệ.

Kết quả này không chỉ phản ánh sự tiến bộ về chuyên môn, hiệu quả chuẩn bị của các bộ môn trọng điểm mà còn khẳng định nghị lực phi thường của các vận động viên khuyết tật Việt Nam.

Với ông Nguyễn Trọng Hổ, những khoảnh khắc xúc động nhất không chỉ đến từ bục nhận huy chương hay lá cờ Tổ quốc tung bay, mà còn từ hành trình vượt khó phía sau mỗi vận động viên. Nhiều người mang thương tật nặng, hoàn cảnh sống khó khăn nhưng vẫn bền bỉ tập luyện, thi đấu bằng ý chí mạnh mẽ và khát vọng khẳng định bản thân.

Mỗi tấm huy chương vì thế mang ý nghĩa vượt khỏi thành tích thể thao, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực sống và tinh thần không đầu hàng số phận.

Ông Nguyễn Trọng Hổ cho biết, ngành Thể dục thể thao sẽ tiếp tục có chính sách đãi ngộ, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho nhóm vận động viên chủ lực.

Tuy nhiên, bên cạnh những dấu ấn tích cực, thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn đối diện không ít thách thức. Khoảng cách chuyên môn với nhóm dẫn đầu châu Á còn đáng kể, trong khi nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển.

Theo ông Hổ, tại nhiều địa phương, cơ sở vật chất và trang thiết bị tập luyện chuyên biệt còn thiếu, chưa đồng bộ. Lực lượng vận động viên kế cận ở một số môn trọng điểm tương đối mỏng, hạn chế khả năng cạnh tranh lâu dài. Đặc biệt, đào tạo vận động viên khuyết tật đỉnh cao đòi hỏi quy trình đặc thù, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện chuyên môn với chăm sóc y tế, dinh dưỡng và hỗ trợ tâm lý. Đây là những vấn đề cần được giải quyết bằng chiến lược đầu tư bài bản, lâu dài.

Theo định hướng của ngành Thể dục thể thao, phát triển phong trào quần chúng sẽ là nền tảng quan trọng để tạo nguồn cho thể thao thành tích cao. Thời gian tới, ngành sẽ tăng cường phối hợp với các địa phương, tổ chức xã hội, cơ sở bảo trợ và trường học chuyên biệt nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận thể thao cho người khuyết tật.

Cùng với đó, ông Nguyễn Trọng Hổ cho biết, việc ứng dụng công nghệ và các nền tảng số được kỳ vọng hỗ trợ kết nối, hướng dẫn người khuyết tật tham gia những hoạt động rèn luyện phù hợp. Khi phong trào phát triển rộng khắp, công tác phát hiện, tuyển chọn tài năng từ cơ sở cũng sẽ thuận lợi hơn.

Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành 5 huy chương tại Asian Para Games 5.

Ở cấp độ thành tích cao, ngành tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho những vận động viên chủ lực, có khả năng cạnh tranh huy chương tại Paralympic và các giải đấu quốc tế. Việc nâng cao chế độ đãi ngộ, tìm kiếm chuyên gia, huấn luyện viên giỏi và cải thiện điều kiện tập luyện được xác định là những nhiệm vụ quan trọng.

Song song với duy trì lực lượng nòng cốt, công tác trẻ hóa cũng cần được đẩy mạnh thông qua hệ thống giải đấu quốc gia thường niên, mở rộng cơ hội tranh tài cho các vận động viên trẻ.

Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ khẳng định, Asian Para Games 5 không chỉ là dấu mốc thành tích mà còn mở ra những yêu cầu mới cho thể thao người khuyết tật Việt Nam. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước, khát vọng của lực lượng trẻ và chiến lược đầu tư bền vững là chìa khóa để các vận động viên tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

BÀI - ẢNH: HƯƠNG THU